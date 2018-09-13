«Человек-паук» получил гражданство Франции за спасение ребенка 2 13.09.2018, 18:49

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Прояснилась судьба малийского мигранта, которому президент Франции обещал гражданство за храбрый поступок.

Мигрант из Мали Мамуду Гассама получил гражданство Франции, которое ему обещал президент Эммануэль Макрон за спасение ребенка, повисшего на балконе четвертого этажа. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на AFP.

Согласно сообщению, 22-летний мужчина получил быстрое решение о предоставлении гражданства, а также работу в пожарной службе после смелого поступка, за который его прозвали "человеком-пауком".

"Этот акт большой храбрости является примером тех ценностей, которые помогают усилить нашу национальную общность, такие как мужество, самоотверженность, альтруизм и забота о самых уязвимых", - сказано в официальном документе.

26 мая в Париже иммигрант из Мали Мамуду Гассама, который проходил мимо дома, без страховки взобрался по балконам на четвертый этаж здания, чтобы спасти 4-летнего малыша.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон принял его в Елисейском дворце, пообещал французское гражданство и предложил работу.