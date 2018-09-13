Лучший футболист Беларуси-2017: Пробовал повторять за Бекхэмом - штрафные, подачи. Не мое

Лучший футболист Беларуси-2017: Пробовал повторять за Бекхэмом - штрафные, подачи. Не мое1
- 13.09.2018, 19:19
Михаил Гордейчук рассказал, чем закончились юношеские подражания англичанину Дэвиду Бекхэму.
Ведущий клубного видеодневника БАТЭ задал игрокам борисовской команды вопрос о кумирах в футболе. Лучший футболист Беларуси-2017 Михаил Гордейчук рассказал, чем закончились юношеские подражания англичанину Дэвиду Бекхэму, передает «Прессбол».
Гордейчук: Бекхэм, Бекхэм мне нравился очень сильно.
Ведущий: Пробовал что-то сделать? Повторить?
Гордейчук: Ну как обычно — штрафные, все это дело, подачи. Только не мое. Я понял.