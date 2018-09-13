Gazeta Polska: Фото осмотра бортовых самописцев ТУ-154М - подделка 4 13.09.2018, 19:34

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ФОТО: FAKTYSMOLEŃSK.GOV.PL

Gazeta Polska - о вероятной фальсификации Россией следственных фотоматериалов Смоленской катастрофы.

Gazeta Polska публикует результаты собственного расследования относительно вероятной фальсификации российской стороной доказательных материалов расследования Смоленской катастрофы 2010 года, передает «Радио Польша».

Так, польское издание опубликовало материал о возможной подмене двух бортовых самописцев Ту-154М.

Как пишет Gazeta Polska, бортовые регистраторы «были обнаружены» около 14.30 10 апреля 2010 года. Исходя из российских протоколов, регистраторы без каких-либо повреждений были тщательно осмотрены. Однако, вечером того же дня идентичные черные ящики, но уже «со следами многочисленных и обширных повреждений» были обнаружены в Смоленске повторно.

Также польское издание обнародовало на своих страницах ранее неизвестные факты о фотографиях, прикрепленных к протоколу каждого из обнаружений бортовых самописцев.

Как пишет Gazeta Polska, дата, когда были сделаны фотографии с первого осмотра черных ящиков, т.е. начатого в 14.30, не совпадает с датой реального проведения осмотра. Как оказалось, также не хватает трех фотографий, которые по неизвестным причинам были изъяты из протокола и заменены их описанием. То есть, по мнению издания Gazeta Polska, первый протокол осмотра вещественных доказательств авиакатастрофы под Смоленском, не содержит достоверной фотодокументации, а подкрепленные к протоколу фото кажутся неправдивыми, вводят в заблуждение и даже, возможно, являются подложными.