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Бывший министр лесного хозяйства стал топ-менеджером «Амкодора»

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  • 13.09.2018, 19:46
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Фото: amkodor.by

Михаил Амельянович лишился поста министра лесного хозяйства в феврале за «непринятие антикоррупционных мер».

Заместителем гендиректора по производству и качеству ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» утвержден Михаил Амельянович. Информация об этом размещена на сайте компании.

Напомним, Амельянович лишился поста министра лесного хозяйства в феврале текущего года за непринятие антикоррупционных мер.


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