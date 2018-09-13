США пообещали «суровые» санкции против РФ из-за отравления Скрипалей 8 13.09.2018, 19:55

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Администрация США готова применить второй пакет «жестких» санкций в отношении России.

Вторая часть санкций, введенных за отравление Скрипалей в Великобритании, затронет российский банковский сектор, сказала представитель Госдепа на слушаниях в конгрессе. Конгрессмены также спросили о санкциях против «Сухого», передает РБК.

Новые ограничения против России будут распространяться на оборонные закупки, затронут банковский сектор, заявила представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей.

Она также сказала, что второй пакет санкций за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет «суровым» (severe). Она добавила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия.

«Мы готовы имплементировать второй раунд санкций. Мы хотим добиться того, чтобы мы могли совершать инспекции, чтобы они (власти России. — РБК) нас заверили, что не будут использовать нервно-паралитические вещества против собственных граждан. Если мы этого не увидим… Второй раунд санкций — обязателен к исполнению. Они будут введены», — сказала Сингх.

Позднее на слушаниях, которые были посвящены санкционной политике США в целом, один из членов палаты представителей спросил, почему США до сих пор ввели санкции только против некоторых российских оборонных предприятий, а не против, к примеру, «Сухого», который «позволяет [России] делать то, что она делает в Украине и в Сирии».

На этот вопрос ответил сотрудник Минфина США Маршалл Биллингсли. «Мы смотрим на «Сухого». Мы озабочены тем, что его самолеты могли были быть использованы при химических атаках против невинных людей в Сирии. Если окажется, что это так, это неприемлемо», — сказал он.

«Попадание «Сухого» в санкционный список сделает его 100%-ную «дочку» — «Гражданские самолеты Сухого» — также подсанкционным лицом. Это отразится на взаимодействии с американскими лицами (полный запрет на совершение сделок) и, скорее всего, также на взаимодействии с неамериканскими лицами», — сказал партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций. Это произойдет, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.