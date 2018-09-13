В Израиле обнаружено древнейшее на Земле пиво 1 13.09.2018, 20:13

Стремление выпить пива могло быть одним из основных факторов, обусловивших развитие человеческой цивилизации.

По мнению американских учёных из Стэнфордского университета, к настолько смелым выводам подталкивают артефакты, обнаруженные ими в пещере Ракефет на северо-западе Израиля, передает 24news.com.

Исследователи изучили обнаруженные в пещере каменные ступки, возраст которых оценивается в 13 тысяч лет, и нашли в них следы следы крахмала и микроскопические окаменелые останки растений. По словам учёных, ступки использовались для того, чтобы варить пиво с применением пшеницы и ячменя. Зёрна злаков проращивали в воде и просушивали, получая солод, который впоследствии размельчали, нагревали и подвергали брожению.

Специалисты отмечают, что ими обнаружены древнейшие известные свидетельства пивоварения и производства алкогольных напитков в целом. Как утверждают исследователи, это открытие позволяет предположить, что именно пивоварение послужило важной вехой на пути развития древних цивилизаций. Поясняя свою мысль, учёные заявляют, что стремление варить пиво послужило причиной для активного выращивания злаковых культур и, как следствие, развития сельского хозяйства, а это, в свою очередь, подтолкнуло прогресс в целом.

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science.

Не так давно другая группа археологов обнаружила древнюю пивоварню на территории дельты Нила в Египте, а до этого ещё одни специалисты обнаружили необходимые для приготовления пива предметы в Китае. Впрочем, обе эти пивоварни выглядят далеко не настолько древними, как обнаруженная теперь — по оценкам учёных, обе они использовались для приготовления алкоголя «всего лишь» около пяти тысячелетий назад. Тем не менее, до недавнего времени именно они конкурировали за звание «самой древней пивоварни».