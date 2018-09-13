Столицу Дальневосточного округа РФ хотят перенести в случае проигрыша единоросса 13.09.2018, 20:19

В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона. Об этом рассказали «Дождю» два собеседника, близких к Кремлю. В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР.

Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62%, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал — 35%, 81%. Оба дали согласие на участие во втором туре. Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.

Кампанию Шпорта вела «Бакстер-групп» политтехнологов Дмитрия Гусева и Олега Матвейчева. Ко второму туру для усиления позиции кандидата от власти администрация отправила в Хабаровск политтехнологов Алексея Швайгерта, Григория Казанкова, рассказывают технологи, участвующие в кампании. До этого Шпорт отказывался от агитации и счел кампанию простой, заявив, что справится с выборами сам, поэтому из Москвы его не контролировали, но ситуацию можно «вытянуть», объясняет один из собеседников, близких к Кремлю.

В Приморье 16 сентября тоже пройдет второй тур выборов. Здесь, по расчетам Кремля, должен победить врио губернатора Андрей Тарасенко. Приморский край стал одним из четырех регионов, где поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат не выиграл в первом туре губернаторских выборов (вторые туры ожидаются также во Владимирской области, которую возглавляет Светлана Орлова, и в Хакасии, которой руководит Виктор Зимин).

Собеседники, близкие к Кремлю, и технологи объясняли поражение в Приморье стихийным бедствием: тайфун затопил 12 районов края, из-за чего, по их мнению, снизилась явка на выборах. В итоге Тарасенко набрал 46,56%, а его ближайший соперник, депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко, 24,63%. Эксперты считают Тарасенко одним из наиболее вероятных победителей во втором туре: об этом, например, говорится в обзоре фонда «Петербургская политика» под руководством Михаила Виноградова. После первого тура с Тарасенко публично встретился Владимир Путин. «Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — сказал президент (цитата по стенограмме Кремля).

У Шпорта шансы ниже, чем у Тарасенко, но выше, чем у Орловой и Зимина, говорит Виноградов. «Набранные цифры выглядят для Шпорта малоутешительно. В то же время можно допустить, что усилия федеральной власти по сохранению понятной Москве фигуры во главе одного из ключевых регионов Дальнего Востока будут выше, чем в Хакасии и Владимирской области. Хотя каких-то экстремальных форматов вроде встречи с Путиным (как в Приморье) все же вряд ли стоит ожидать», — считает политолог.

Тема переноса столицы во Владивосток в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и его соперничество с Хабаровском регулярно поднимается экспертами. «К проигрышу Шпорта эта тема не имеет отношения, хотя ее качали в Приморье, — считает политолог Евгений Минченко. —Шпорта спасти будет сложно, и мое мнение — лучше не спасать, поскольку он всё равно будет „хромой уткой“». По мнению Минченко, значимость темы переноса столицы сильно переоценена и население она не сильно волнует.