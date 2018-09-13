Сергей Кисляк перешел в брестское «Динамо»
- 13.09.2018, 20:44
Полузащитник сборной Беларуси подписал контракт на 2,5 года.
Полузащитник сборной Беларуси перешел в брестское «Динамо».
Сергей Кисляк родился 6 августа 1987 года в городе Каменец Брестской области. Ранее выступал за «Динамо-Минск», «Рубин» (Казань, Россия), «Краснодар» (Россия), «Газиантепспор» (Турция) и «Иртыш» (Павлодар, Казахстан).
За сборную Беларуси Сергей Кисляк провел 67 матчей и забил 9 мячей.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Кисляк – игрок "Динамо-Брест"! #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 13 сентября 2018 г.
Полузащитник национальной сборной Беларуси подписал контракт на 2,5 года.
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