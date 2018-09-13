Ветеран внешней разведки Украины: Боширов и Петров – сотрудники спецслужб 13.09.2018, 21:00

Василий Богдан

По словам Василия Богдана, их выдают характерная риторика, поведение, подача материала.

Подозреваемые в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов – это сотрудники спецслужб, которых в ходе интервью с главным редактором российского пропагандистского канала Russia Today Маргаритой Симоньян выдавали характерная риторика, поведение и подача материала, заявил в комментарии изданию "Гордон" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"В Великобритании [президент РФ Владимир] Путин провалился, и он прекрасно это понимает. Очевидно, что за происшествием в Солсбери стоят российские спецслужбы – ГРУ. Вряд ли бы британцы говорили об этом, не имея весомых оснований. Использование химического оружия привело к действительно серьезному резонансу. Британия хочет разобраться с деньгами российских олигархов, которые хранятся на ее территории. Это касается и Путина. Великобритания, ЕС И США не спустят просто так ситуацию в Солсбери. Ведь фактически в стране – члене НАТО произошла химическая атака. Сначала страны Альянса отреагировали дипломатически, а сейчас переходят к санкциям. Плюс в мире формируется окончательное представление о режиме Путина. Также стоит обратить внимание на ситуацию в самой РФ, где проблемы в экономике и обороноспособности страны – какими бы грозными, на первый взгляд, ни выглядели ее вооруженные силы", – подчеркнул Богдан.

По его словам, российская сторона пытается манипулировать общественным мнением в России и за рубежом.

"Понятное дело, что это интервью было организовано по указанию Путина. Попытки этих двоих объяснить цель визита в Солсбери не выдерживают никакой критики. И, разумеется, Россия их никому не выдаст. Это интервью – попытка как-то оправдаться и манипулировать общественным мнением как в РФ, так и за рубежом. Это типичный метод не только для России, но и для СССР. Нужно понимать, что, демонстрируя готовность идти на уступки, РФ пытается отбросить все обвинения в свой адрес. Подозреваемые в отравлении Скрипалей – сотрудники спецслужб. Их выдают характерная риторика, поведение, подача материала. Вообще, российская военная разведка всегда отличалась своей агрессивностью. Тем более это было боевое задание. А внешность зачастую бывает обманчивой. К тому же с ними тщательно работают психологи. Вот люди, посмотревшие это интервью, и не воспринимают их как сотрудников спецслужб", – резюмировал Богдан.