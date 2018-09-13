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Завтра в Беларуси ожидается до +27 градусов

  • 13.09.2018, 21:06

На юге страны ожидаются кратковременные дожди.

14 сентября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный слабый.

Ночью температура воздуха опустится до 7-13 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 21 выше нуля. Теплее всего будет по юго-востоку: днем прогнозируется +22... +27 градусов.


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