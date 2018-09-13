ТурЫсты 10 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.09.2018, 21:21

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Александр Петров и Руслан Боширов

Видно, что легенду учили несколько дней. Но в показаниях путаются.

Снова спалились.

Оказывается агенты "Петров и Васечкин" вышли на связь с главной тудейной рашисткой Симоньян по ее мобильному. Это же так просто. Ее мобила знакома всей стране и миру. Она для всех доступная:

"Мой мобильный знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта"

А эти два турЫста, о беседе с которыми вчерашним темным вечером Симоньян повествовала, оказывается, поклонники ее твиттеров и эфиров. Может и курьерами подрабатывали, мимозу ей возили.

И, кроме как Симоньян, доверить повесть о своих "полетах во сне и наяву" в Солсбери, они никак не могут.

Потому и раздался у нее в квартире "гром небесный телефонного звонка".

Симоньян плеснула в зрителей горячей "лапшой" еще до эфира. Не обожгитесь.

* * *

Вот и вышло оправдательное интервью агентов "Петрова и Васечкина" на "Раше Тудей" с Симоньян.

25 минут трэша.

Видно, что легенду учили несколько дней, не ожидали, что попадутся.

Но в показаниях путаются. Потому что похожи на оперативников, дело которых не разговоры говорить, а дело делать. На интеллектуальных героев "17 мгновений", "Мертвого сезона" и "Вариант "Омега" не тянут.

Все, буквально все в этом плохо подготовленном Симоньян интервью, "шито белыми нитками". Каждая минута разговора, жесты, взгляды, интонации, слова.

Путаные объяснения почти как по бумажке. Какой-то мутный бизнес "средней руки", непонятные доходы, на которые они существуют, позволяющие им ездить в Европу, в том числе в Швейцарию, на отдых. Старательно заученные слова про собор в Солсбери и его мировую славу.

Легкий и топорный намек для британской аудитории, что они геи – чтобы заслужить сочувствие.

Но апофеоз, конечно, что один из граждан – "Васечкин", говорит за двоих (!), что одежда, в которой они были в Англии, у них осталась. Откуда он знает за друга, что у него в шкафу? Недоработка тех, кто готовил к беседе.

И тот же "Васечкин" объявил Симоньян в жарком сентябре, что куртка, в которой он ходил в снежном и дождливом марте в Солсбери, "куртка, да, у меня с собой куртка, она здесь". При этом Симоньян сидит в помещении за столом, где по-хозяйски распоряжается кондиционером.

И всё же есть простой вопрос к агентам "Петрову и Васечкину", которых, пожалуй, зря показали. Если вы такие невинные, как излагаете, то, в чем проблема? Отправляйтесь в Британию и дайте показания следствию. По доброй воле.

Непонятно, на кого рассчитана эта фанера. Пожалуй, только на внутреннее потребление зрителей Первого канала, верящих всему.

Симоньян, кстати, теперь тоже измазалась в этом деле, она теперь тоже обладает информацией, интересной для британского следствия. Вляпалась по государственной нужде. Поздравляем.

Телеграм-канал «СерпомПо»