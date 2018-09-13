Новый вид мошенничества добрался до Беларуси 5 13.09.2018, 21:32

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На мобильные телефоны белорусов посыпались «заманчивые» предложения.

Александру позвонили две женщины. Одна была поопытнее, поэтому относительно быстро положила трубку. А девушка, представившаяся Алесей, волокитила свои «холодные продажи» почти 10 минут, пишет «Онлайнер».

Когда-то Александр купил в интернете парфюмерную воду Bleu de Chanel. Похоже, об этом узнал весь интернет. Иначе как объяснить, что девушки звонят ему не по одному разу, предлагая все новые и новые подарки.

Сначала была анонимная представительница «минского интернет-магазина». Она предлагает оплатить по 10 рублей за подарок (на практике это оказывается дешевая безделушка) и искренне удивляется вопросу: а почему бы вам не перевести выигранные деньги на счет?

А спустя пару месяцев позвонила Алеся. Похоже, она новичок call-мошенничества.

— Александр, добрый день. Вы ранее заказывали у нас парфюм в магазине уникальных товаров, теперь компьютер выбрал вас, — говорит она безжизненным голосом. — Нужно только оплатить доставку 10 рублей, упаковку, страховку и налог — 19,90. Всего 29,90 рубля. Вам удобно получить ценный пакет ваших подарков?

В ответ она обещает 380 рублей на карте магазина. Что купить в магазине, как и когда, Алеся не знает:

— Все указано на карте. Ее вам выдадут, когда вы оплатите 29,90. Мы работаем только через почту и не занимаемся предпринимательской деятельностью: это незаконно.

В общем, будьте внимательны.