Самый богатый человек мира потратит $2 миллиарда на помощь бездомным и детям 2 13.09.2018, 22:04

1,666

Джефф Безос

Фото: EPA

Основатель Amazon Джефф Безос решил заняться благотворительностью.

В своем Twitter он объявил о создании фонда Bezos Day One Fund, в который бизнесмен на первом этапе вложит $2 млрд.

Предприниматель объяснил, что работа фонда сосредоточится на двух направлениях: финансирование некоммерческих организаций, которые помогают бездомным, и создание подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом, передает РБК.

На гранты от фонда Безоса смогут претендовать организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям, говорится в обращении бизнесмена. Образовательные учреждения бизнесмен планирует открывать в районах, где их не хватает и где дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».

«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», — добавил он.

Bloomberg по состоянию на 13 сентября оценивает состояние Безоса в $164 млрд, он занимает первую строчку в топе миллиардеров. На втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд.

На прошлой неделе рыночная капитализация Amazon ненадолго превысила $1 трлн, она стала второй американской компанией после Apple, преодолевшей эту отметку.