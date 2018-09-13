Директор турфирмы в Гродно потратила 25 тысяч рублей, которые клиенты заплатили за путевки 13.09.2018, 22:22

В Гродно предъявлено обвинение директору турфирмы «На чемоданах».

По словам следователей, она присвоила деньги клиентов и растратила их. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют версию об увлечении девушки ставками в букмекерских конторах.

— В ходе расследования установлено, что в период с июня по июль 2018 года, работая директором ООО «На чемоданах», обвиняемая оформила договоры оказания туристических услуг с пятью жителями Гродно. Однако, получив от них денежные средства в общей сумме свыше 25,5 тыс. рублей за последующие услуги, присвоила их и растратила. Проверяется версия об увлечении женщины ставками в букмекерских конторах.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке ее имущественного положения в целях обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации имущества. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, — сообщает Следственный комитет.