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Песня белорусского рэпера - в топах музыкальных сайтов

  • 14.09.2018, 7:43

Песня Тима Белорусских обогнала даже новый трек Imagine Dragons.

В Беларуси появился новый рэпер — Тима Белорусских. Его песня «Мокрые кроссы» на «Яндекс.Музыка» попала на второе место чарта и обогнала новый трек Imagine Dragons «Natural». На SoundCloud хит «Мокрые кроссы» прослушали 1,65 миллионов раз.

По информации портала Onliner.by, артистом занимается Kaufman Label, который представляется первым белорусским рэп-лейблом. О рэпере известно, что ему 20 лет, он играл в футбол, хорошо учился в школе и закончил экономический колледж. Серьезно начал заниматься музыкой в конце 2017 года, а в начале этого года выпустил дебютный ЕР из пяти треков. Среди них — «Мокрые кроссы».

Первый большой сольный концерт Тимы Белорусских запланирован на 20 октября в столичном клубе Re:Public.


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