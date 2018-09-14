Volkswagen прекращает выпуск самой культовой модели 14.09.2018, 7:51

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Спустя 70 лет Volkswagen прекращает выпуск легендарного «жука» Beetle.

Последние модели авто будут выпущены в июле 2019 года.

Volkswagen of America объявила о том, что с 2019 года заканчивает производство легендарных автомобилей модели Beetle (Жук). В заявлении немецкого автоконцерна сказано, что производитель намерен сосредоточиться на семейных автомобилях.

"Утрата Beetle спустя три поколения и почти семь десятилетий, вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle", – сказал президент Volkswagen of America Хинрих Вебкен, при этом отметив, что компания движется к тому, чтобы стать ориентированным на семью автопроизводителем.

Компания также объявила, что уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии. Они будут выпущены в июле 2019 года, пишет korrespondent.net.

Volkswagen Beetle производился немецким автоконцерном с 1983 по 2003 годы. С 1998 года компания начала производить обновленную версию – Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила новое поколение Beetle (A5). Следом вышла модель Beetle R. Автомобили Beetle производятся на заводе в Пуэбла в Мексике.