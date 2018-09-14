Явка с повинной7
- Андрей Санников
- 14.09.2018, 8:03
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Отравители семьи Скрипалей все подтвердили.
Интервью, которое два обычных русских туриста дали Кремлю, просто завораживает.
Я всегда западаю на необычное и интересное построение фраз, а тут просто фонтанировало. Вначале было впечатление, что это стеб какого-то запредельного, недоступного мне уровня. Просто нельзя всерьез такое делать, да еще и выкладывать публично.
Потом понял, что это явка с повинной. Ну всё подтвердили: и что были, и что ездили, и что два раза, и что занимаются химическо-биологическими добавками, и что Путин дал команду сходить в СМИ. Ровно то, что говорили англичане, включая пункт о том, что приказы отдавал лично Путин.
Жаль, что больше мы их на видео не увидим. Хоть бы в живых остались. Я никак не сторонник внесудебных казней, даже если речь идет об убийцах.
В общем, послушайте музыку напоследок:
- это туристический город
- Солсберецкий собор
- он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, во всем мире
- там самые первые часы, которые были изобретены в мире
- мы и в Солсбери побываем и съездим в Лондон...одним днем
- снегопад был настолько мощный, что завалило все города
- по всем телевизорам показывали
- железные дороги вообще не работали, автомобильные дороги были перекрыты полицейскими, скорой помощью
- ничто не ходило
- планировали одним днем съездить
- в этом городе был снежный коллапс, мы вымокли все по колено
- мы ехали, чтобы посетить Стоунхедж, Олд Сарум, собор девы Марии, но не получилось, потому что там была жижа
- на ближайшей электричке уехали обратно (в Лондон)
- целенаправлено решили завершить это дело 4 числа...посетить этот собор
- начался такой ливень со снегом
- собор очень красивый, там очень много русских туристов, очень много русскоговорящих туристов
- мы сидели в парке, мы сидели пили кофе, мы заходили в кафе пили кофе
- мы гуляли и наслаждались английской готикой
- пока не начался кошмар с нами, я не знал ничего про них
- нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?
- даже у простых людей были бы вопросы, зачем мужчинам женские духи
- мы предприниматели средней руки
- если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то пострадают люди
- сейчас тренд консультировать не по наращиванию бицепсов, а по построению фигуры: ЗОЖ, ПП
- заселиться в двухкомнатном номере, экономить денег
- прилететь в Женеву – это ближайший путь доехать до МонбланКа
- кроссовки "Дью Баланс"
- машину не могу выйти заправить спокойно
Андрей Санников, Фейсбук