Явка с повинной 7 Андрей Санников

14.09.2018, 8:03

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Отравители семьи Скрипалей все подтвердили.

Интервью, которое два обычных русских туриста дали Кремлю, просто завораживает.

Я всегда западаю на необычное и интересное построение фраз, а тут просто фонтанировало. Вначале было впечатление, что это стеб какого-то запредельного, недоступного мне уровня. Просто нельзя всерьез такое делать, да еще и выкладывать публично.

Потом понял, что это явка с повинной. Ну всё подтвердили: и что были, и что ездили, и что два раза, и что занимаются химическо-биологическими добавками, и что Путин дал команду сходить в СМИ. Ровно то, что говорили англичане, включая пункт о том, что приказы отдавал лично Путин.

Жаль, что больше мы их на видео не увидим. Хоть бы в живых остались. Я никак не сторонник внесудебных казней, даже если речь идет об убийцах.

В общем, послушайте музыку напоследок:

- это туристический город

- Солсберецкий собор

- он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, во всем мире

- там самые первые часы, которые были изобретены в мире

- мы и в Солсбери побываем и съездим в Лондон...одним днем

- снегопад был настолько мощный, что завалило все города

- по всем телевизорам показывали

- железные дороги вообще не работали, автомобильные дороги были перекрыты полицейскими, скорой помощью

- ничто не ходило

- планировали одним днем съездить

- в этом городе был снежный коллапс, мы вымокли все по колено

- мы ехали, чтобы посетить Стоунхедж, Олд Сарум, собор девы Марии, но не получилось, потому что там была жижа

- на ближайшей электричке уехали обратно (в Лондон)

- целенаправлено решили завершить это дело 4 числа...посетить этот собор

- начался такой ливень со снегом

- собор очень красивый, там очень много русских туристов, очень много русскоговорящих туристов

- мы сидели в парке, мы сидели пили кофе, мы заходили в кафе пили кофе

- мы гуляли и наслаждались английской готикой

- пока не начался кошмар с нами, я не знал ничего про них

- нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?

- даже у простых людей были бы вопросы, зачем мужчинам женские духи

- мы предприниматели средней руки

- если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то пострадают люди

- сейчас тренд консультировать не по наращиванию бицепсов, а по построению фигуры: ЗОЖ, ПП

- заселиться в двухкомнатном номере, экономить денег

- прилететь в Женеву – это ближайший путь доехать до МонбланКа

- кроссовки "Дью Баланс"

- машину не могу выйти заправить спокойно

Андрей Санников, Фейсбук