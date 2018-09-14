Учительница: Из народа выкачивают соки 3 14.09.2018, 8:20

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Официальная статистика утверждает, что лишь 14% детей в Минске – абсолютно здоровы.

Если присмотреться к комментариям в интернете, то видно, что люди не верят в эти цифры. Говорят, что, возможно, что-то пошло не так и недосказано. В «Горячем комментарии» на телеканале («Белсат» http://belsat.eu/ru/programs/uchitelnitsa-iz-naroda-vykachivayut-soki/) выступила учительница Ольга Майорова.

По ее мнению, причины слабого здоровья детей лежат в школьной практике и связаны с жизнью общества.

Ольга Майорова говорит, что в системе образования необходимы «радикальные» реформы.

В свою очередь чиновники отмечают, что у белорусских детей лишний вес, ослабленное зрение, болезни органов дыхания, бывают отравления и т.д.

Так что же делает детей больными? Ольга Майорова перечисляет причины:

«Первое – гаджеты, которые вошли в жизнь детей. Дети сидят в школе, потом они возвращаются из школы и снова сидят с гаджетами. Нет ни социализации, ни движения. Огромные домашние задания. Особенно, если у ребенка средние способности и чуть ниже, он вынужден работать с репетиторами. Как учитель начальных классов скажу, что «слабый» ребенак в сутки должен сидеть не менее 10 часов, чтобы успевать просто усваивать программу.

У нас достаточно низкий уровень жизни, особенно в регионах. Люди экономят на питании. У нас все ориентировано на детей – детям всегда отдается лучший кусок. Но вот только сам этот кусок, который отдается, становится очень малым.

Экономят на фруктах, морепродуктах, и дети не получают полноценного питания. Отсюда происходит ожирение и, естественно, это сказывается на общем развитии. Плюс – очень высокая алкоголизация населения. У нас очень большой процент родителей отдаст предпочтение тому, чтобы приобрести бутылку, а не какие-то полезные продукты для ребенка.

Это огромный комплекс социальных проблем, которые общество должно решить. И требовать только от школы, чтобы она каким-то чудесным образом или указом подняла здоровье детей – не получится. Нужно менять всю систему».