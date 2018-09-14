«Белпочта» потеряла 2,3 миллиона долларов из-за введения лимита на посылки 8 14.09.2018, 8:28

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Запрет вышел властям боком.

В 2017 году РУП «Белпочта» понесло убытки на 4,6 млн рублей из-за ограничений стоимости международных посылок в 22 евро.

Именно эту цифру потерь озвучили представители «Белпочты» на встрече с первым вице-премьером правительства Беларуси Александром Турчиным, сообщают naviny.by.

Убытки связаны с введением с 2016 года порога ограничений на заказанные белорусами за границей товары стоимостью в 22 евро и весом более 10 килограммов.

При превышении лимита белорусы вынуждены платить таможенные платежи в размере 30% от суммы превышения (но не менее 4 евро за кг), а также таможенный сбор 5 евро. До введения этих ограничений лимит на посылки для личного пользования значительно отличался: составлял 200 евро и 31 килограмм в месяц.

Страны ЕАЭС планируют в течение трех лет принять единые лимиты по максимальной стоимости и весу посылок из-за рубежа. Если Россия и Казахстан вынуждены будут снизить свои лимиты с 1 тысячи евро до 200, то Беларуси придется значительно их повысить: с 22 до 200 евро.