Манафорт начал переговоры о сделке со спецпрокурором Мюллером 14.09.2018, 8:34

Об этом сообщают источники телеканала Эй-би-си, агентства Рейтер и газеты New York Times.

Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа политтехнолог Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса.

Об этом сообщают источники телеканала Эй-би-си, агентства Рейтер и газеты New York Times. О сделке и ее условиях планируется сообщить в пятницу, 14 сентября, в суде, пишет BBC.

Специальный прокурор Мюллер выдвигал обвинения против Манафорта в рамках двух уголовных дел (адвокаты политтехнолога не воспользовались правом объединить их в единое производство). Первое рассматривалось по месту жительства Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Второе будет слушаться в Вашингтоне, причем на будущую неделю только назначены первые заседания.

По этому второму делу политтехнолога обвиняют в сговоре против США, отмывании более 30 млн долларов США, даче ложных показаний, а также несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Пока неясно, будет ли Манафорт полностью сотрудничать со следствием и предоставит спецпрокурору новую интересующую его информацию, или лишь согласится с предъявленными ему обвинениями в незаконном лоббизме и отмывании денег за считанные дни до суда: на 17 сентября запланирован отбор присяжных, начало первых слушаний по существу - 24 сентября.