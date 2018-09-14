Красота по указке 14.09.2018, 8:36

В Бобруйске проходит «месячник по наведению порядка».

По всей области и в Бобруйске до 19 сентября проходит «Месячник по наведению порядка». И пока по городу ездит мобильная группа, проверяющая этот самый порядок, «Бобруйский курьер» узнал, какие нарушения допускают организации и что думают их представители о таком добровольно-принудительном наведении красоты.

Руководителям многих предприятий и организаций власти разослали письма с рекомендацией благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а фасаду своего здания придать «эстетически привлекательный вид». А еще – проводить санитарные дни, разработать план мероприятий и быть готовыми выступить с докладом на эту тему. Причем касается это как государственных, так и частных организаций.

Контролируют наведение порядка в городе и центр гигиены и эпидемиологии, и горрайинспеция природных ресурсов и охраны окружающей среды, и администрации города и районов.

Что проверяют

В природоохранной инспекции рассказали, что наиболее часто им приходится сталкиваться с нарушением законодательства по обращению с отходами.

В этом плане, пояснили в инспекции, особое внимание уделяется мониторингу предприятий деревообработки. Именно там на территориях часто скапливаются отходы производства – щепа, опилки и пр.

– Нарушается порядок сбора и хранения этих отходов. Рабочие места засорены корой, опилками. Превышение допустимой нормы последних, например, может привести к пожару, – поясняет главный специалист инспекции Игорь Солонович.

В отделении гигиены труда зонального центра гигиены и эпидемиологии дополнили: на территории некоторых предприятий несвоевременно скашивают и удаляют сорные растения, накапливают строительные отходы.

Обращают внимание проверяющие и на состояние контейнерной площадки – она должна быть на твердом покрытии, с ограждением с трех сторон. А сами контейнеры – подписаны, исправны, с крышками. И здесь должна быть чистота.

Еще проверяют, чтобы у каждого предприятия и организации был договор на вывоз мусора и прочих отходов со спецавтопредприятием.

«Мы знаем, что территория должна быть убрана»

«ВБ» пообщался на эту тему с руководителями некоторых частных предприятий и организаций города. Примечательно, что никто из них не захотел назвать свою фамилию в газете. Но мнение высказали.

Наталья: «Нам приходили письма из горисполкома, в них говорилось, на что нужно обратить внимание в рамках месячника, когда проводить санитарные дни. Также обязали разработать план мероприятий и быть готовыми выступить с докладом. В прошлом году такого не было. Я, честно говоря, была немного возмущена. У меня уже есть план на месяц, установлен ежемесячный санитарный день. И у нас везде порядок, так почему вместо раза в месяц нужно устраивать санитарные дни два раза в неделю? Мы знаем, что территория, закрепленная за предприятием, должна быть убрана всегда, а не только тогда, когда пришло письмо из горисполкома. По санитарным нормам мы обязаны это делать. Мне кажется, что этим не должен заниматься горисполком. Получается, что руководитель должен забросить половину своей работы и сам убираться, а перед этим еще писать планы, обязывать людей делать какую-то дополнительную работу, а потом ее оплачивать. Это странно».

Татьяна: «Бобруйск – очень чистый город, и чистый не сам по себе. Никто ведь сам добровольно лишний раз метлу в руки не возьмет, правильно? Поэтому нет ничего страшного в том, что кого-то заставят навести порядок. Я живу в частном доме, нас регулярно контролируют: чтобы сорная трава была скошена, чтобы стройматериалы или дрова не лежали на улице дольше положенного срока. Это нормально».

Олег: «Если кто-то сильно обижен, он, скорее всего, просто не знает законов. Когда приходит проверка, например, из центра гигиены, как правило, дается время на то, чтобы устранить нарушение. Далеко не всегда штрафуют сразу».

Светлана: «Я за порядок. Вот пример – знакомые работают на обувной фабрике. Она сейчас толком не функционирует, но директор есть, проходная. У них территория была запущена. К ним приходила комиссия, сказали устранить все недостатки. За три дня они навели порядок, побелили здание – во всяком случае, хотя бы чище стало».