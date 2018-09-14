Людас Румтубис: «После Хорватии ребятам сказал: не выходите в интернет»
- 14.09.2018, 8:50
Сам тренер только спустя три дня после игры включил компьютер.
Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Людас Румбутис в интервью «Прессболу» рассказал о совете, который дал команде после поражения от Хорватии (0:4).
– Как команда отходила после 0:4?
– Сложно, конечно. Когда поздравлял главного тренера сборной Хорватии с победой, отметил, что у него шикарная команда. А он ответил, что это лучший матч в квалификации. Мы попали, можно сказать, под раздачу.
А ребятам сказал: не выходите в интернет, там будут поливать так... Ну, у нас не все в стране лучшее. Не переживайте. А второй посыл такой: парни, видите, к чему нужно стремиться?
– А вы сами – отошли?
– Нет. Вот только спустя три дня после игры включил компьютер. Загрузил InStat посмотрел статистику. Владение мячом – 40 на 60, 82 процента точных передач. Это не провальная игра на 0:4!
– Осталось два матча. Третье место – это мотивация?
– Сказал сразу ребятам: готовимся к поединку с чехами. Еще два матча. Есть возможность занять третье место. Давайте хоть за это поборемся, – сказал Румбутис.