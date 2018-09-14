Людас Румтубис: «После Хорватии ребятам сказал: не выходите в интернет» 14.09.2018, 8:50

ЛЮДАС РУМБУТИС

ФОТО: GAZETABY.COM

Сам тренер только спустя три дня после игры включил компьютер.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Людас Румбутис в интервью «Прессболу» рассказал о совете, который дал команде после поражения от Хорватии (0:4).

– Как команда отходила после 0:4?

– Сложно, конечно. Когда поздравлял главного тренера сборной Хорватии с победой, отметил, что у него шикарная команда. А он ответил, что это лучший матч в квалификации. Мы попали, можно сказать, под раздачу.

А ребятам сказал: не выходите в интернет, там будут поливать так... Ну, у нас не все в стране лучшее. Не переживайте. А второй посыл такой: парни, видите, к чему нужно стремиться?

– А вы сами – отошли?

– Нет. Вот только спустя три дня после игры включил компьютер. Загрузил InStat посмотрел статистику. Владение мячом – 40 на 60, 82 процента точных передач. Это не провальная игра на 0:4!

– Осталось два матча. Третье место – это мотивация?

– Сказал сразу ребятам: готовимся к поединку с чехами. Еще два матча. Есть возможность занять третье место. Давайте хоть за это поборемся, – сказал Румбутис.