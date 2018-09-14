Владыка Иов о заявлениях РЦП: Они отрекаются от православного учения 4 14.09.2018, 8:56

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В Москве должны признавать Константинопольский престол «как своего главу и первого».

Автокефалия православной церкви в России была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно - без разрешения Вселенского патриархата. Об этом заявил архиепископ Иов Телмисский (Геча) в интервью Cerkvarium, комментируя противодействие со стороны РПЦ усилиям Варфоломея по Украине.

Он подчеркнул, что церковь не является "многоголовым монстром", и поэтому в грамоте, которая возвысила Московскую кафедру в патриаршество в 1590-м, как раз сказано, что Московский архиерей должен признавать Константинопольский престол "как своего главу и первого" - так, как это делают другие православные патриархи, пишет liga.net.

"Отрекаться от этого - значит, не только терять эти привилегии, которые были даны Московской кафедре патриаршими актами Константинополя, но и отходить от православного учения о церкви согласно постановлений вселенских соборов и Священного Писания", - подчеркнул владыка Иов.

Он также добавил, что церковная юрисдикция над Украиной принадлежит исключительно Вселенскому патриархату.

"Когда православная церковь в России получила статус патриархата в 1589-1590 годах, Киевская митрополия в Польско-Литовском государстве, с кафедрой в Киеве, оставалась в юрисдикции Константинополя <...> В конце концов, в 1686 году, патриарх Московский получил от Вселенского патриарха Дионисия IV только разрешение рукополагать митрополита Киевского, который должен был продолжать поминать патриарха Вселенского и оставаться его экзархом", - пояснил священнослужитель.

Он добавил, что автокефалия Украины предлагается Варфоломеем не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол, который продолжается в стране почти 30 лет.

В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.

В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.