Во Львове в одной турке сварили 20 литров кофе
- 14.09.2018, 9:25
Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди.
Во Львове сварили 20 литров кофе в одной огромной турке. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 14 сентября.
Отмечается, что напиток приготовили под открытым небом на ежегодном фестивале кофе.
"Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди. Туда бариста всыпали полтора килограмма отборной арабики. Готовили напиток около 20 минут. А вот снять с огня огромную турку самостоятельно не смогли, понадобилась посторонняя помощь", – говорится в сообщении.
Приготовленный кофе разлили на порции. Его попробовали около 200 человек.