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Во Львове в одной турке сварили 20 литров кофе

  • 14.09.2018, 9:25

Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди.

Во Львове сварили 20 литров кофе в одной огромной турке. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 14 сентября.

Отмечается, что напиток приготовили под открытым небом на ежегодном фестивале кофе.

"Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди. Туда бариста всыпали полтора килограмма отборной арабики. Готовили напиток около 20 минут. А вот снять с огня огромную турку самостоятельно не смогли, понадобилась посторонняя помощь", – говорится в сообщении.

Приготовленный кофе разлили на порции. Его попробовали около 200 человек.


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