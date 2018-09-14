Чиновники нацеливают банки на новые вливания. Банки трепещут 5 Александр Заяц

14.09.2018, 10:01

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На 20 сентября в Нацбанке Беларуси намечено совещание по развитию инвестиционного банкинга.

У банков запросили информацию на этот счет, а также по поводу реструктуризации проблемных долгов предприятий реального сектора экономики. Три топ-менеджера в банковском секторе сказали, что не ожидают прорывных решений, а наоборот предчувствуют, что будет поставлена задача «где-то изыскать средства для новых вливаний в экономику».

Для начала поясним, что такое инвестиционный банкинг. Это комплекс мероприятий, которые реализуют инвестбанки, профучастники и консалтинговые компании по привлечению инвестиций, сопровождению сделок по продаже и приобретению компаний (М&А), организации выхода на рынки капитала (выпуск облигаций, IPO) и так далее.

В своем письме в адрес банков Нацбанк Беларуси запросил данные об организации размещения ценных бумаг клиентов на международных рынках, работе на внутреннем фондовом рынке, участии в фондах банковского управления, сопровождении сделок М&А.

Нацбанк также хотел получить информацию об объемах фактически и планируемых операций в рамках указа № 200 о реструктуризации плохих долгов предприятий реального сектора экономики, которым предоставлена возможность продать «токсичные» кредиты с дисконтом, простить их или конвертировать в акции предприятий.

Регулятор просит банки «проинформировать о проблемных вопросах, затрудняющих реализацию вышеуказанных направлений, и высказать мнение о возможных путях их решения».

«Предприятия не гасят долги. Какой смысл в них вкладывать?»

Для начала остановимся на инвестиционном банкинге. На расширенном заседании правления Нацбанка, которое состоялось два года назад, было отмечено, что в условиях ухудшения финансового состояния и роста проблемной задолженности предприятий развитие инвестиционного банкинга и создание фондов прямых инвестиций должны стать источниками финансирования реального сектора экономики наряду с банковским кредитованием.

— Прошло время, законодательная база вроде как формируется, но банки в основном зарабатывают не на инвестициях, а на кредитовании. Почему? Не создана рыночная инфраструктура. Вот смотрите. Многие белорусские предприятия акционировали. Но можно ли купить акции «Белкалия»? Нет. А, например, «Газпрома» можно. На акции некоторых белорусских компаний наложены серьезные обременения. Кому это будет интересно? Сейчас ряд предприятий испытывают проблемы по обслуживанию кредитов. Без реструктуризации этой задолженности об использовании альтернативных источников финансирования можно забыть. Глупых людей нет, — рассуждает представитель одного из банков.

— Правительство и Нацбанк находятся в поиске новых источников финансирования. [Власти] считают, что банки должны активнее привлекать внешние ресурсы. А во что вкладывать? Мало привлекательных инвестпроектов. А банки прилично потратились на модернизацию. А что на выходе? Предприятия не гасят долги. Какой смысл в них вкладывать? Да и предприятия также не проявляют особого интереса к новым инструментам, — вторит еще один банкир.

По мнению собеседников, инвестбанкинг — хорошая надстройка в тех экономиках, где работают базовые рыночные условия. «А рыночные инструменты в нерыночной экономике — это может быть очень опасно. Потери, убытки от финансовой операции — это сразу же интерес со стороны контролирующих и правоохранительных органов», — отмечает собеседник.

«Надо снять все вопросы, которые имеются»

Вторая большая тема для совещания 20 сентября — запуск долгового рынка (в его поддержку был подписан указ № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств»). Сразу после его обнародования эксперты высказали ряд замечанийот общих (в нерыночной экономике он не будет работать) до частных (определение справедливой стоимости проблемных долгов и механизм конвертации задолженности в акции (доли) компании).

Впрочем, в правительстве была создана межведомственная рабочая группа, которая должна до конца года подготовить проекты новых нормативных актов, необходимых для разъяснения существующих нюансов. Предполагается, что эти документы власти будут готовить при участии экспертного сообщества, в том числе и МВФ.

«Действительно, указ № 200 — это базис. Идет работа по выработке дополнительных актов, единых правил работы на долговом рынке. Надо снять все вопросы, которые имеются», — сказал собеседник в органах госуправления. «Все уже вышли из отпусков. Думаю, работа пойдет более активно», — добавил он.

«Власти не предложили никакой альтернативы кредитам»

В контексте рассматриваемых проблем источники в банках напомнили, что на повестке маячит еще одна модернизация. Точнее, новая индустриализация Беларуси, призванная обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году. План включает 1742 инвестпроекта. Об этом в мае заявил тогдашний министр экономики Владимир Зиновский.

Объем инвестиций в новые проекты оценивается в миллиарды долларов. Где их взять? Зиновский сделал акцент на трех ключевых источниках.

Во-первых, это инновационные фонды и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также программы — государственные научно-технические, программа Союзного государства, программа финансирования научных исследований. Во-вторых, заемные ресурсы — средства Банка развития, международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. В-третьих, собственные средства организаций и кредиты банков, ну и, конечно, прямые иностранные инвестиции.

— Давайте говорить откровенно, что средства инновационных фондов и программ cоюзного государства — это мизер. Собственных средств у компаний кот наплакал. Остаются — средства банков и квазибюджетное финансирование, — отмечает банкир.

В Беларуси не получил должного развития не только механизм финансирования предприятий через выпуск ценных бумаг, но не развиты инструменты страхового и пенсионного рынков. Поэтому основным источником финансовой поддержки модернизации наряду с бюджетными дотациями являются банковские кредиты.

— История показала, что добиться устойчивого роста экономики за счет необеспеченной эмиссии невозможно. За прошедшее время власти не предложили альтернативы кредитам, — отвечает эксперт.

Для банкиров сейчас «интрига состоит в том, как поведет себя новый премьер-министр». «Будучи руководителем Банка развития он подходил довольно критично к отбору проектов и выделению финансированию. Но сейчас перед [Сергеем] Румасом стоит задача по росту ВВП. Как он будет себя вести? Будет ли так же принципиален?», — задаются они вопросами.

Власти также нацеливают банки на привлечение иностранных инвестиций под индустриализацию.

Но оправдано ли такое желание?

«Инвестиции благодаря контактам зарубежных инвесторов в правительстве»

В прошлом году эксперты Нацбанка Андрей Максимчик и Сергей Черенкевич подготовили обзор на тему развития инвестиционного банкинга и проблем привлечения инвестиций в экономику Беларуси.

Эксперты констатируют, что модернизация национальной экономики требует инвестиций, исчисляющихся десятками миллиардов долларов. Внутренние источники столь масштабных инвестиций в настоящее время отсутствуют. Иллюзорны и представления о том, что зарубежные инвесторы ставят перед собой цель просто скупить белорусские предприятия, большинство из которых не может похвастаться высокой рентабельностью. В сущности любых инвесторов интересует прежде всего прибыль и надежность вложений. «И если инвесторы не увидят этих „альфы и омеги“ инвестирования, они не придут. На наш взгляд, это аксиома, которую не все экономисты нашей страны хотят признать», отмечают авторы обзора.

На данный момент Беларусь не может обеспечить ни первого, ни второго, поэтому в широком смысле для зарубежного капитала она не интересна, констатируют эксперты.

Исключениями являются инвестиционные проекты, реализованные в Беларуси «не благодаря наличию возможности вложения средств с высокой доходностью при прозрачном просчитываемом риске и четких правилах репатриации полученной прибыли, а благодаря контактам зарубежных инвесторов в правительстве и соответствующим гарантиям, полученным в рамках предварительных договоренностей». «Совокупный масштаб этих инвестиционных проектов образно можно сравнить с маневровым тепловозом, но никак не локомотивом, способным вытянуть экономику Республики Беларусь на рельсы реиндустриализации», — отмечают они.

Эксперты считают, что Беларуси необходимо выстроить соответствующую инфраструктуру, ядром которой является инвестиционный банкинг, опирающийся на развитый и эффективно работающий внутренний фондовый рынок, сопряженный с мировым фондовым рынком. И поскольку выстраивание этой инфраструктуры — достаточно длительный и кропотливый процесс, начинать его нужно уже сегодня, пишут эксперты.

По информации tut.by, ранее помимо того, чтобы сделать Нацбанк мегарегуляторомфинансового рынка, рассматривалась идея переподчинить ему и Национальное агентство по инвестициям и приватизации.

— Смысл был какой. Банковский сектор с точки зрения привлечения инвестиций, выпуска ценных бумаг, внедрения корпоративного управления и так далее, даст фору многим другим отраслям. То есть у банков имеются и компетенции, и есть финансовые ресурсы. Агентство призвано стать окном для иностранных инвесторов и наших компаний, заниматься оценкой и продвижением проектов. Две структуры должны были бы плотно взаимодействовать. Но пока это осталось на уровне разговоров.

Александр Заяц, tut.by