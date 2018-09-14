закрыть
14 сентября 2018, пятница, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Под Полоцком вырос гриб-великан

5
  • 14.09.2018, 10:42
  • 3,386

Теперь его усиленно охраняют.

Под Полоцком вырос гриб огромных размеров. Срезать находку люди не стали, пока просто наблюдают, как он растет, пишет tut.by.

Огромный боровик нашли не в лесу, а в центре деревни Заозерье. Небольшой рулетки едва хватило, чтобы измерить окружность шляпки. Всего — 1,3 метра.

Теперь великана усиленно охраняют. Каждый вечер маскируют, чтобы боровик не стал чьей-то добычей. В выходные в районе будут выбирать самый большой гриб. Этот — претендент на победу.

В деревне гигантские боровики находят четыре года подряд, но этот побил предыдущие рекорды.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников
С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру Аркадий Бабченко