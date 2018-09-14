Под Полоцком вырос гриб-великан 5 14.09.2018, 10:42

3,386

Теперь его усиленно охраняют.

Под Полоцком вырос гриб огромных размеров. Срезать находку люди не стали, пока просто наблюдают, как он растет, пишет tut.by.

Огромный боровик нашли не в лесу, а в центре деревни Заозерье. Небольшой рулетки едва хватило, чтобы измерить окружность шляпки. Всего — 1,3 метра.

Теперь великана усиленно охраняют. Каждый вечер маскируют, чтобы боровик не стал чьей-то добычей. В выходные в районе будут выбирать самый большой гриб. Этот — претендент на победу.

В деревне гигантские боровики находят четыре года подряд, но этот побил предыдущие рекорды.