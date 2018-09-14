«Вышел на работу с костылем» 4 14.09.2018, 11:05

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Дмитрий Конечук в поликлинике

Фото Галины Смирновой

Наниматель заставляет бобруйчанина работать с производственной травмой.

Дмитрий Конечук, член профсоюза РЭП из Бобруйска, работник лесопилки «Форест Даго», травмировал ногу на обрубке сучьев и попал в ситуацию, напоминающую замкнутый круг: на больничном он не успевает восстановиться, вынужден выходить на работу, там получает все новые и новые травмы ноги, а медики уже отказываются открывать ему больничные листы, потому что подозревают Дмитрия в махинациях, сообщает praca-by.info.

После описанных событий мужчина обратился в Департамент инспекции по труду и социальной защите, и сейчас дожидается результатов проверки действий нанимателя.

При этом Дмитрий вынужден ходить на работу. Наниматель настаивает на том, что он может выполнять работу «на общих основаниях». На обрубке сучьев Дмитрий Конечук получает травму за травмой, уходя на больничный сразу же после выхода с предыдущего:

– У меня была производственная травма в начале сентября, и 12 сентября снова случилась травма. Позавчера мне закрыли больничный, я вынужден был выйти на работу, хотя нога еще полностью не работает. А наниматель заставляет делать ту же работу, что и всех остальных. Отправили меня работать «на общих основаниях», даже топор выдали! И я вчера вышел на работу с костылём, пару сучьев обрубил – и у меня снова полностью вывернулась нога. Попросил бригадира вызвать скорую, он это проигнорировал. Сказал, что вызвал, а приехал почему-то замдиректора. Сказал: «Иди до машины». А я не могу даже подняться!

В травмопункте Дмитрию оформили очередную производственную травму; а в поликлинике вначале отказывались открывать больничный, обвиняя пострадавшего в том, что он «только что вышел с предыдущего больничного, и через день опять пришел».

Представитель профсоюза РЭП по Могилевской области, юрист Алексей Евгенов прокомментировал отношение нанимателя к работнику:

– Наниматель ведет себя незаконно. Даже врачи, к которым Дмитрий ходит на прием, удивлены. Хотя есть заключение МРЭК, и на работе он должен выполнять легкий труд. Если у нанимателя нет легкого труда, то пусть исполняет другие обязанности. А начальство отправляет его на лесоповал с костылем. Объяснений этому нет! Дмитрий сейчас опять на больничном. С такой травмой он не может работать. Профсоюз РЭП занимается этим делом. Сейчас ждем результатов проверки Инспекции труда и соцзащиты. Будем подавать в суд и требовать возмещения морального и материального ущерба.