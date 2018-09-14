У популярного польского певца в Беларуси случился инсульт 2 14.09.2018, 11:38

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Генек Лёска

С мая он лежит в коме в Белоозерске.

В Польше начался сбор средств на лечение Генека Лeски. В мае у музыканта случился массивный инсульт. Четвертый месяц он находится в Белоозерске, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на издание Dziennik.

Генек Лёска (Геннадий Лоска) — известный польский рок- и блюз-исполнитель белорусского происхождения. Он стал известен после победы в музыкальном шоу X-Factor в 2011 году. Выпустил три альбома. Его второй диск Hazardzista получил звание золотого.

В мае он приехал в Беларусь к маме в Белоозерск, в Брестскую область. 5 мая у него случился инсульт. С того времени Лоска лежит в коме. За ним ухаживают родственники в Белоозерске. Кормят его через зонд, а дышит он благодаря трахеотомии. По информации польской газеты, он слышит, реагирует на прикосновения, речь, присутствие близких.

Лоску хотят перевезти в Польшу, но врачи пока не дали ясного ответа, когда это может произойти. Польский музыкальный фонд начал сбор средств в помощь музыканту.