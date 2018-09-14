Российский рубль дрогнул после анонса очень жесткого второго пакета санкций США 4 14.09.2018, 11:50

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Второй санкционный пакет по делу Скрипалей последует уже в ноябре.

Российский рубль прервал рост, а цены гособлигаций снова пошли вниз на торгах в четверг после того, как Госдеп США анонсировал введение новых санкций против российских банков в ноябре, пишет сайт finanz.ru.

Курс доллара, падавший ниже 68 российских рублей впервые за 1,5 недели, подскочил на 75 копеек, или 1,1% за две минуты на фоне массированной скупки иностранной валюты и распродажи облигаций федерального займа.

Крупный покупатель долларов провел сделки на $400 млн, собрав две трети заявок на продажу, зарегистрированных биржей, и подбросил курс с 68,2 до 68,95 рубля.

Одновременно просели долгосрочные ОФЗ: цена 9-летних бумаг упала с 97,4 до 96,95% от номинала. 15-летние бумаги (ОФЗ 26225) подешевели с 88,5% до 87,78% и закончили день в минусе.

Россия отказалась предоставить доступ международным инспекторам на свои объекты, связанные с программой химического оружия, сообщила помощник госсекретаря США Маниша Сингх на слушаниях в Kонгрессе.

"Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - сказала она: новые меры предусмотрены химическим актом 1991 года, который требует жестко наказывать страны, уличенные в нарушениях обязательств по химоружию.

Первый раунд, вступивший в силу в августе, ужесточил ограничения на поставку технологий для нефтедобычи и авиации.

Второй будет включать "санкции против банковского сектора", заявила Сингх, а также новые оборонные ограничения и "целый список мер, которые накажут правительство России".

Зарубежные покупатели испарились с рынка российского госдолга: хотя котировки отскочили от многомесячных минимумов в начале недели, нерезидентам, играющим в carry-trade, российские бумаги по-прежнему не интересны, говорит начальник операций на фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Желающих купить долгосрочные ОФЗ на рынке практически нет, подтверждают данные МосБиржи: в последний час торгов предложение превышало спрос в 5 раз в 15-летних бумагах, в 10 раз - в 11-летних ОФЗ 26224 и в 35 раз - в 9-летних ОФЗ 26207.

На денежном рынке по-прежнему не хватает валюты, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: валютные свопы опустились к отметкам 4,8-4,9%, сигнализируя о дальнейшем усугублении ситуации с краткосрочной долларовой ликвидностью.

На ожиданиях санкций от российского госдолга начинают избавляться даже фонды, до последнего верившие в благополучные исход. Британский Aberdeen Standard и немецкая Allianz почти уверены, что сенат примет законопроект, запрещающий покупать российские гособлигации, отмечает Bloomberg.

"Тенденция вполне четкая: настрой в Вашингтоне к России единодушно ястребиный, - говорит портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. - Момент, когда мы могли игнорировать это, миновал".