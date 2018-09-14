На саммите в Латвии Анджей Дуда призвал ЕС к солидарности 14.09.2018, 12:10

Анджей Дуда

Фото: EPA

Также польский президент призвал к продолжению сотрудничества в рамках НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда призвал к солидарности, а не реализации своих собственных интересов перед лицом угроз безопасности, передает «Радио Польша». С такой речью он выступил в присутствии 12 президентов государств-членов Европейского союза на саммите группы Аррайолуш в Латвии.

Также польский президент призвал к продолжению сотрудничества в рамках НАТО.

Во время саммита в Латвии Анджей Дуда встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Кроме предстоящего декабрьского климатического саммита в Катовицах, политики также говорили о годовщине Венской битве, которая произошла 12 сентября 1683 года.

На горе Каленберг должен быть установлен памятник Яну III Собескому, но в Австрии пока не было достигнуто согласие по этому вопросу. Однако, Александр Ван дер Беллен отметил, что польская сторона будет утверждать финальный вариант памятника. Ян III Собеский - король польский и великий князь литовский. Под его руководством польско-австрийско-германские войска победили Войска Османской империи, закончив тем самым трехвековую войну государств Центральной Европы против Османской империи. Переломным моментом этой войны стала битва под Веной.

Глава польского государства Андрей Дуда также встретился с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. По итогам встречи политики приняли решение, что в начале следующего года состоится официальный визит президента Польши на Мальту. Лидеры стран говорили также о проблеме миграции и защиты внешних границ Европейского союза.

Группа Аррайолуш - это неформальная инициатива руководителей стран Европейского союза. Она так названа в честь португальского города, где 15 лет назад началось заседание президентов. Президент Латвии Раймонд Вейонис принимает президентов Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Хорватии, Италии, Мальты, Польши, Португалии, Словении, Финляндии и Эстонии.