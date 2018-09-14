Могилевские власти отказались почтить память восстания 1661 года 5 14.09.2018, 12:22

При этом недавно в Могилеве поставили памятный знак ставке российского императора Николая II.

Заместитель начальника управления культуры Могилевского горисполкома Марина Клепчукова дала отрицательный ответ на петицию с предложением установить памятную доску о восстании 1 февраля 1661 года на городской ратуше, передает «Радыё Свабода».

Могилевское восстание произошло во время войны России с Речью Посполитой: жители оккупированного русскими города за несколько часов уничтожили многотысячный гарнизон и освободили Могилев. За восстание город получил от короля Яна Казимира Вазы Магдебургское право (отобранное в 1654-м после того, как московиты заняли город без боя) и новый герб, наиболее активные участники восстания получили дворянство.

В петиции писали, что «увековечение памяти о восстании будет способствовать росту патриотизма и гордости могилевчан, а также патриотическому воспитанию нового поколения». Они предлагали установить мемориальную доску «на месте начала восстания» — на здании Могилевской ратуши.

Представительница горисполкома Марина Клепчукова ответила на это, что предложение «исторически необоснованно», так как «ратуша, о которой идет речь [...], не имеет непосредственного отношения к современной ратуше, кроме общей преемственности». Бывшая деревянная ратуша, пишет она, в 1664 году сгорела, да и была не на том месте, где современная (на месте старой сейчас дом № 8 по улице Первомайской).

Других вариантов чествования восстания она не предложила.

При этом меньше месяца назад в Могилеве напротив ратуши поставили памятный знак ставке российского императора Николая II. Последний российский самодержец командовал из Могилева своими войсками в Первую мировую войну.

Мысли экспертов, которые обсуждали инициативу горисполкома, разделились. Одни настаивали, что инициатива чиновников направлена не на увековечивание российского самодержца, а на празднование исторического факта, что ставка располагалась как раз в Могилеве. Звучали предположения, что памятный знак следует рассматривать как компромиссный вариант памятника Николаю II.

Другие придерживались позиции, что чествовать следует прежде всего событие и лиц из белорусской истории, которые укрепляют белорусскую государственность и национальное сознание граждан страны. В 2009 году в городе даже собирались поставить бюст Николаю II, но в результате его передали в музей.