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Глава МИД Британии: В 2014 военные РФ тоже были «в отпуске» в Украине

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  • 14.09.2018, 12:54

Джереми Хант призвал Россию прекратить фейковые телешоу.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант напомнил о российских военных "в отпуске" в Украине и призвал РФ прекратить фейковые телешоу.

Так дипломат отреагировал в своем Twitter на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова прокремлевскому телеканалу RT, пишет «Европейская правда».

"В последний раз российские военные утверждали, что они в отпуске, во время вторжения в Украину в 2014 году. Пора остановить фейковые телевизионные шоу - мир раскусил Россию", - написал он.

Боширов и Петров дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, главред которого заявила, что мужчины сами ей позвонили и предложили встречу.

Они подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью - посмотреть на "знаменитый своим 123-метровым шпилем собор".

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.

Великобритания отреагировала на интервью Петрова и Боширова, назвав его лживым.


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