Жалкий спектакль Кремля с третьесортными актерами 6 Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

14.09.2018, 13:27

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Самое интересное нас всех ждет впереди, терпеливо запасаемся поп-корном.

Ну, слава Богу, «все разрешилось»! Россия-таки предъявили миру людей, которые «вовсе не травили несчастных Скрипалей», а просто неудачно «спланировали свой туристический маршрут в Лондоне». Просто попали не в то место и не то время. Как же «опростоволосились англичане», их спецслужбы и даже хваленый Скотленд-Ярд! Весь мир теперь с нетерпением ждет от Британии «каминг-аута» по этому запутанному делу с умерщвлением и счастливым воскрешением русского шпиона и его дочери.

И это потому, что на «самый честный и объективный телеканал» Russia Today, запрещённый, кстати, по «чистому недоразумению» в Британии и еще ряде стран якобы за оголтелую кремлевскую пропаганду пришли «два приятных молодых человека», жизнь которых неделю назад превратилась в кошмар: их на весь мир объявили убийцами бывшего полковника ГРУ Скрипаля, а также причастными к использованию боевого отравляющего вещества на территории НАТО.

Правда, на телекамеру эти милые люди паспортов не предъявляли, но разве мы можем не доверять обаятельной Маргарите Симоньян, в чьей «безупречной репутации» мы не сомневаемся?!

Из драматического рассказа Петрова и Боширова мы, наконец, узнали: Солсбери 2–3 марта был завален снегом, на его дорогах и тротуарах образовалась снежная жижа, которая насквозь промочила их кроссовки марки New Balance. (Кстати, эксперты не раз утверждали, что Скрипалей спасла именно такая «мокрая погода, ведь «Новичок» якобы разрабатывался для применения в теплых краях с сухим воздухом). «Солсберийский собор» очень понравился нашим туристам из-за 123 метрового (?) шпиля, и чтобы увидеть это, к нему приезжает много любопытных, в том числе из России.

Мы также узнали о «непереносимых моральных и нравственных страданиях», которые испытывают эти ребята, оказавшиеся в центре мирового внимания по совсем нерадостному поводу. Ведь на самом деле они — обычные «специалисты по спортивному питанию», помогают людям делать хорошую фигуру и вообще вести здоровый образ жизни. Самое страшное — что они теперь могут потерять всех клиентов по ЗОЖ, а также многих своих друзей-товарищей. И это тоже можно по-человечески понять: и клиенты, и друзья теперь будут инстинктивно тщательно мыть руки после общения с ними, ведь распыление опаснейшего «Новичка» в Солсбери как раз по времени совпало с их экскурсией туда. А вдруг?!

Свои многочисленные поездки в Европу Петров-Боширов связывают большей частью с покупкой и привозом в Россию этого самого спортивного питания. Поэтому в Швейцарию им летать просто удобно: оттуда легко мотануть во Францию и многие другие страны ЕС, продвинутые в формировании правильной фигуры и ведения ЗОЖ. Конечно, ребятам сейчас «трудно справиться со всем тем, что с ними произошло», поэтому понятно их откровение перед телекамерой больше не приходить на телевидение, а банально «спрятаться и отсидеться». Просто скромные труженики, которые не избалованы вниманием СМИ: ведь говорить на камеру (в хорошем смысле этого слова) для нормального человека — большой стресс. Честно говоря, нельзя не посочувствовать «невиновным людям», которых ни за что ославили на весь мир как злобных агентов ГРУ.

Единственное, чего я сперва не понял из этого интервью… Где живут и работают эти замечательные парни, женаты ли они и где учатся их детки. Наверное, еще большее сочувствие публики могли бы вызвать их сослуживцы, соседи, друзья и знакомые, рассказавшие бы нам о оболганных англичанами Петрове и Боширове. По ТВ могли бы выступить их благодарные клиенты, рассказавшие о своих успехах в построении фигуры благодаря новейшим швейцарским или французским пищевым добавкам. В конце-концов, помочь защитить невинных могли бы их партнеры из Европы, которые не первый год помогают Петрову и Боширову закупать правильные компоненты.

Но потом я понял: Кремль ловко заманивает англичан в ловушку. Когда они скажут, что интервью — жалкий спектакль с третьесортными актерами и туманом вокруг людей, которые не рассказали о себе ничего из того, что можно было бы проверить и предъявить миру, Петров и Боширов вновь прибудут в студию теперь уже «Первого канала» с детьми, женами, родителями и тещами — и «посрамят всех своих врагов». То есть всех врагов великой России, цитадели «духовных скреп» и высокой общественной морали. Просто время для «разоблачения козней Запада» еще не пришло. Но обязательно придет. Так что самое интересное нас всех ждет впереди. Терпеливо запасаемся поп-корном. Продолжение зрелища следует.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»