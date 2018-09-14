Украина выиграла апелляцию в споре с Россией на $3 миллиарда «долга Януковича»
- 14.09.2018, 13:49
Россия проиграла апелляцию в Лондонском суде.
Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии на решение суда Лондона в пользу РФ в деле по "долгу Януковича" на $3 млрд. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Суд отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья.
Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.
Ранее сообщалось, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режиму Януковича в декабре 2013 года.
В декабре 2015 года Международный валютный фонд сообщил о том, что долг Украины России в размере $3 млрд признан официальным, а не коммерческим.
Также сообщалось, что Министерство финансов России 17 февраля 2016 года подало в высокий суд Лондона иск к Украине по долгу в $3 млрд.
Кроме того, в июле 2016-го в Кремле заявили, что Россия считает долг Киева в $3 миллиарда государственным.
Украина заявляла, что ее линия защиты по этому делу построена на тезисе о привлечении России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины.
Россия в свою очередь подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.