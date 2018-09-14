Украина выиграла апелляцию в споре с Россией на $3 миллиарда «долга Януковича» 14.09.2018, 13:49

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Россия проиграла апелляцию в Лондонском суде.

Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии на решение суда Лондона в пользу РФ в деле по "долгу Януковича" на $3 млрд. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Суд отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.

Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья.

Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

Ранее сообщалось, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режиму Януковича в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года Международный валютный фонд сообщил о том, что долг Украины России в размере $3 млрд признан официальным, а не коммерческим.

Также сообщалось, что Министерство финансов России 17 февраля 2016 года подало в высокий суд Лондона иск к Украине по долгу в $3 млрд.

Кроме того, в июле 2016-го в Кремле заявили, что Россия считает долг Киева в $3 миллиарда государственным.

Украина заявляла, что ее линия защиты по этому делу построена на тезисе о привлечении России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины.

Россия в свою очередь подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке.