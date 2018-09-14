Как похудевшая на 40 килограммов могилевчанка помогает худеть другим 4 14.09.2018, 13:59

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После родов белоруска набрала 25 килограмм.

Историю могилевчанки опубликовал сайт mogilev.online:

- После родов была в том же весе, какой у меня был, когда становилась на учет по беременности. Я весила 58 килограмм в апреле при росте 158 сантиметров. Через 11 месяцев, в марте — 83. Суммарно, получается, набрала 25 килограмм. Видимо, ритм жизни с ребенком в декрете — муж на работе, бабушки и дедушки тоже — влияет на то, что ты буквально себя не видишь. Сейчас смотрю на фото себя тогдашней, в 27 лет, и думаю: «Боже, как я этого не заметила?»

Поняла, насколько поправилась, только перед днем рождения дочери — пыталась застегнуть зимнее пальто. Застегиваю и осознаю, что оно сходится так же трудно, как на последних месяцах беременности. И думаю: «а как это вообще получилось?»

Взвесилась и поняла, что откуда-то прилетело 25 килограмм. Но сказать, что я сразу начала что-то делать — нет. Всё как у всех: «надо похудеть», «блин, что со мной происходит», и каждый день «вот, с завтрашнего дня начну». Мол, сегодня уже «согрешила», а вот завтра все с чистого листа.

Пришло лето. Я понимаю, что у меня что-то не то с вещами — хм, «выросла», не налезает. Пошла в магазин, поискать летнее платье. Начинаю мерить — вижу себя в зеркале, естественно, отражение свое ненавижу. Всё, что мне предлагают, мне не нравится. Всегда была 42-го размера и весила соответственно 45-46 килограмм, после свадьбы поправилась до 58 — но все равно такой не была. А тут...

Выхожу из магазина, замешкалась и услышала разговор между продавцами. Моей отправной точкой, что худеть стоит прямо сейчас, была фраза: «блин, какая она толстая». Вышла оттуда красная, разревелась, думаю, неужели это со мной происходит. Мне было так стыдно, что довела себя до такого состояния.

Многие источники пестрят информацией о быстром и простом сбросе веса. Везде объявления, мол, уйдет 10 килограмм за неделю, похудеешь без диет и физических нагрузок. Пыталась пару раз пройти по таким ссылкам в сети — понимала, что это какой-то развод и как можно вообще этот бред читать. То, что рекламируют, по большей части — явно ненормально. Или неправда, или что-то жесткое и однозначно навредит здоровью. Поэтому «современные» методы не рассматривала.

«Жаришь еду и понимаешь, что сейчас сорвешься»

Начала с того, что убрала из рациона всё жареное и жирное. Копчености всякие тоже. И понимаю, что жарю что-то, когда готовлю своей семье — и готова сорваться. Сейчас съем парочку жареных котлет, и все труды пойдут коту под хвост. Бывает такое, правда?

Тогда я решила полностью перестроить питание у моей семьи. Задача состояла в том, чтобы найти вкусные блюда, которые можно кушать без вреда для фигуры. Кроме того, еда должна быть красивой и вызывать аппетит — особенно если ребенок в семье. Единственное, что отличалось в моей тарелке от тарелок остальных — гарниры. У мужа, к примеру, картошка или макароны — себе овощей побольше вместо этого.

Искала рецепты, нашла их массу — переделала, где-то доработала и сейчас публикую у себя в инстаграм по хэштэгу #семейныерецепты_Жеребцовых. Также помогаю тем, кто худеет: рассказываю, какие ошибки допускала сама в процессе этого и делюсь секретами здорового похудения в авторской рубрике #прощайжир_Жеребцовой.

После перехода на другую, более здоровую еду, стало куда легче. В первую очередь легче воспринимать то, что ты на диете.

Затем начала разбираться, что и как. Потому что изначально вес стал уходить довольно быстро — и снизился до 77 килограммов. После чего внезапно «застопорился». Стоял на месте и не уходил две недели. Думала, ну всё, наверное, мой организм дал сбой и я никогда такой, как раньше, уже не буду. Не вернусь я к своим 45 кг. У меня началась страшная паника — перестала есть вообще. А вес как стоял на месте, так и стоял, даже на сто грамм не изменился.

В итоге разозлилась и наелась. Чего-то очень калорийного — кажется, пиццы. Думаю, ай, уже всё равно, я останусь такой — какая разница, что есть и какой смысл терзать себя.

Наутро становлюсь на весы — минус полтора килограмма. Получается, иногда нужно сделать читмил, чтобы протолкнуть вес дальше. Взяла на заметку и продолжила худеть.

Физические нагрузки

Конечно, была и физическая активность. Я не тренировалась в общепринятом понимании — спорт не люблю, тренажерный зал для меня пытка и насилие над собой, обычный фитнес тоже не нравится. Нравился бассейн, но было очень стыдно туда идти с таким телом. Куда я, такая большая? Даже в зеркало на себя смотреть не могла, не то что в купальнике в бассейн. И у меня получился один вариант — ходить. Ходила я принципиально очень быстро, если получалось ходить с ребенком — брала на руки и получала утяжеление. С меня буквально текло. В итоге худела быстро, буквально на глазах.

В совокупности с питанием, пятиразовым и по чуть-чуть, это сработало. В каждом приеме пищи обязательно должен быть белок, чтобы не «сгорать».

Кроме того, начала понимать, что твое питание, чтобы ты похудел, обязательно должно быть вкусным. Если оно будет невкусным — как себя мучают худеющие пресной курицей с брокколи или огурцом, или сухим творогом — это однозначно стопроцентный срыв. Сорвешься, наешься и прощай диета — потому что потом начать заново, после срыва и прибавки веса, очень сложно. Наелась и думаешь «а что, сегодня еще съем, вон же, уже сорвалась». И снова начинай сначала.

Лучше сразу настроиться на то, что твое питание изменится, но не станет невкусным. Одна из проблем коррекции питания в том, что ты понимаешь, что сейчас будешь себя истязать, заставлять есть то, что не нравится, и пытаешься оттянуть момент начала. Даже тем девушкам, которым я помогаю похудеть, всегда объясняю, что проблема диет в их стрессе — первым делом они думают о том, что будут есть невкусно, что им будет нельзя кушать то, что едят все.

Если же понимать, что все будет вкусно, просто иначе — начать куда проще. Скажем, в моих рецептах для худеющих скоро будет рецепт торта. Покопалась, поискала, усовершенствовала — и получила торт, который вкусный и не является «калорийной бомбой». На праздник готовила — и всем нравится, и мне не страшно его есть.

Рецепт строится на твороге с желатином и какао, а сам торт называется «Мраморное суфле».

В итоге

С учетом того, что мое питание распространилось на всю семью, у меня нет соблазнов и вес остается стабильным в 46 килограммов уже 5 лет. Сейчас я изредка ем обычные торты — позволяю себе подобные вещи. Шашлыки те же, или ложку «шубы».

Теперь у меня хорошо работает метаболизм, и даже с учетом подобных излишеств вес не приходит — в первую очередь потому, что изначально была проделана огромная работа.