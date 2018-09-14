Суд присяжных всероссийского масштаба 1 Алексей Рощин, kasparov.ru

14.09.2018, 14:49

2,314

Что будет на деле, если Путин и Ко все же проиграют «процесс»?

Мерзкая государственная система России, как известно, как черт ладана боится суда присяжных и всеми способами его ограничивает - справедливо считая, что иметь послушных попок-"кивал" в роли судей гораздо удобнее. Однако забавно наблюдать, как идея суда присяжных все равно - не мытьем, так катаньем - пробивает себе дорогу даже в такой заскорузлой и дикой стране, как наша РФ. Ведь, по сути, что мы видим сейчас на примере "дела Скрипалей"? Да просто на наших глазах разворачивается этакий всероссийский "суд присяжных", где в роли присяжных выступают уже практически все так называемые "простые жители" страны!

Несмотря на отчаянное сопротивление российского руководства, Англии удается буквально продавить публичное обсуждение виновности/невиновности России как государства в деле отравления Скрипалей. А это ведь и есть содержание любого суда присяжных! Поочередно выступает сторона обвинения (это Англия), приводя факты, добытые британской полицией, и сторона защиты (российские "официальные лица", типа Маши из МИДа, плюс российские "журналисты" типа Симоньян или российские "эксперты" из токшоу), которые пытаются всячески поставить английские факты под сомнение.

Волей-неволей население втягивается в процесс, пытается вникать в доводы сторон. Присяжные, как и положено, начинают спорить друг с другом в своих "совещательных комнатах". Такими комнатами становятся сейчас все российские квартиры! И если поначалу "присяжные" очевидно были целиком на стороне обвиняемых - то теперь ситуация меняется: неистовая Тереза Мей своим напором постепенно перетягивает все больше "присяжных" на свою сторону.

Российское руководство, конечно, хотело бы прекратить "процесс" как можно быстрее - оно ведь не верит и не доверяет собственному народу. Беда в том, что прерваться оно не может - давление слишком сильно, прокуроры выкладывают на стол все новые факты и все новые козыри. А вот хватка "защиты" уже начинает ощутимо слабеть, безотказный прием - "обстебывание" всех доводов противника - ощутимо перестает работать. Скоро, похоже, "защита" и вовсе перейдет только к заунывному "а ты докажь!", за неимением каких-то иных доводов.

И что решат присяжные? Конечно, правительство РФ может утешаться тем, что мнение "присяжных" в России ничего не значит, пусть решают что хотят. Формально это так. Но как будет на деле, если Путин и Ко все же проиграют "процесс"? Скоро увидим.

Алексей Рощин, kasparov.ru