Видео белорусов заняло первое место на международном рекламном фестивале 14.09.2018, 15:03

Фестиваль прошел в Латвии.

Клип компании velcom занял 1-ое место в номинации «ТВ-ролик и радио» на рекламном фестивале ADWARDS 2018 в Латвии, сообщает marketing.by. Награду вручили партнеру оператора — креативному агентству Not Perfect | Y&R Riga.

Видео рассказывает о тарифном плане lemon, который ориентирован на подростков и людей до 26 лет. Для пользователей lemon предусмотрен безлимит интернет-трафика для популярных соцсетей и Viber. Философия тарифного плана отражена в слогане: «Просто потому что так хочется!».

Идею воплотила продакшн-студия Cuba Studio. Режиссером ролика стал Митрий Семенов-Алейников, известный также по клипу на песню «8 Сакавiка». Оператор – Анатоль Трофимов. Также специально для проекта записали песню в исполнении Бакея.