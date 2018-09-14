Порошенко - России: «До свиданья, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!» 9 14.09.2018, 15:22

4,147

Петр Порошенко

Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко попрощался с РФ и подтвердил евроатлантический курс Украины.

Инициатива закрепить евроатлантические стремления Украины в Конституции является сигналом обществу о твердости планов простится с Москвой. Об этом во время ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил глава Украинского государства Петр Порошенко, передает корреспондент издания "Гордон".

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!". Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы неоднократно уже нам сказали, что двери открыты ... Мы обязательно через них зайдем. И мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов", – подчеркнул он.

28 февраля 2018 года Порошенко сказал, что его команда обсуждает возможность дополнения Конституции пунктом о европейской и евроатлантической интеграции. Он предположил, что его можно внести в преамбулу Основного закона.

3 сентября Рада зарегистрировала соответствующий законопроект, инициированный президентом Украины.

В преамбуле к Основному закону Порошенко предлагает закрепить необратимость курса Украины на евроатлантическую интеграцию.