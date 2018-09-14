Замминистра иностранных дел Беларуси участвовал в белорусско-польских межправительственных консультациях 3 14.09.2018, 15:29

Олег Кравченко

Фото: БЕЛТА

Олег Кравченко с визитом посетил Варшаву.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко последние два дня провел в Варшаве, где участвовал в белорусско-польских межправительственных консультациях, передает «Польскае радыё».

По информации пресс-службы МИД Беларуси, польскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Тихоцкий.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также белорусско-европейские отношения.

13 сентября в Польском институте международных дел Кравченко провел встречу с группой польских аналитиков и наблюдателей, экспертов по восточным исследованиям. Были обсуждены вопросы роли и места Беларуси в современной системе международной безопасности.

В этот же день Кравченко встретился с депутатами польского Сейма, входящими в группу по сотрудничеству с Беларусью. Он посетил также в польской столице Национальный архив новых документов и Варшавскую биржу ценных бумаг.