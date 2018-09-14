У жлобинского «Металлурга» нет денег на клюшки 8 14.09.2018, 15:40

По словам наставника команды, хоккеисты бояться бросать по воротам, потому что нет клюшек.

Главный тренер жлобинского "Металлурга" Александр Полищук после поражения от "Юности" (0:6) рассказал о нехватке инвентаря.

- В первую очередь поблагодарю болельщиков за то, что были с нами до последнего. Хотел бы попросить их немного подождать, мы еще не раз вас порадуем, но нужно немного времени. Вся команда очень переживает, и добьется успеха с таким подходом.

Что касается игры, то скажу, что чем-то она понравилась. Наверное, счет не должен быть таким разгромным, но у соперников бросок — гол, а наши броски менее опасны, да и не такое большое количество их сегодня было. Да и еще и снова подвело большинство.

- Показалось, что в большинстве игроки стараются разыгрывать до верного и мало бросают, согласны с этим?

- Я не хочу, чтобы это показалось как какая-то жалоба, но причина та же. Боимся бросать, потому что банально нет клюшек. Кстати, спасибо Михаилу Михайловичу, что в третьем периоде выручили нас одной. Почти в каждой игре люди садятся на лавку, потому банально дальше нечем играть. Сегодня, например, в третьем периоде хоккеисты "Юности" передали клюшку нашему защитнику, — цитирует Полищука пресс-служба "Металлурга".