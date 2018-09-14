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Петров и Боширов «перепутали» Солсберийский собор с домом Скрипалей

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  • 14.09.2018, 15:49
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Маршрут передвижения подозреваемых по делу Скрипалей зафиксирован на видеокамерах.

В телеинтервью, которое вышло в эфир накануне, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов заявили о «непричастности к преступлению», передает «Радыё Свабода».

Они сказали, что не являются агентами российских спецслужб, а бизнесмены, и ездили в британский Солсбери, где были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как туристы, чтобы посмотреть на кафедральный собор. То, что они посетили город дважды - 3 и 4 марта - они объяснили плохой погодой в первый день. Они пообещали показать фотографии из Солсбери, в частности на фоне собора. Как заявила 14 сентября главный редактор российского пропагандистского канала RT Маргаритa Симоньян, Петров и Бoширов пока не прислали ей эти фотографии.

Оба россияна 3 и 4 марта попали на записи камер наружного наблюдения в Солсбeри. При этом маршрут их передвижения по городу, который можно реконструировать на основании записей с камер, свидетельствует о том, что они отправились не к собору, а в район, где расположен дом Сергея Скрипаля.

Британская полиция утверждает, что Бoширов и Петров нанесли на дверную ручку дома бывшего агента ГРУ яд «Новичок». По словам британских властей, оба - агенты российской военной разведки. Их высказывания в интервью RT британские официальные лица назвали ложью.


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