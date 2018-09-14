Клоуны 3 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

14.09.2018, 16:15

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Петров и Боширов теперь могут ездить с гастролями как Тарапунька и Штепсель.

Фамилии "Боширов" и "Петров" после их интервью Симоньян 13.09.2018 следует писать в одно слово с маленькой буквы - #бошировипетров#. Они теперь могут ездить с гастролями как Тарапунька и Штепсель или Пат и Паташон. Им пора регистрировать свой бренд для съемок комедийного сериала: "Невероятные приключения разведчиков Боширова и Петрова в Европе".

Российские спецслужбы и раньше приоткрывали лица своих сотрудников и позволяли заглянуть в глубины их внутренних миров, окончательно похоронив миф о блестящих интеллектуалах, сочетающих умение убивать легким нажатием пальца с глубоким знанием философии и любовью к органной музыке. Нам показали во весь рост Анну Васильевну Чапман и Андрея Константиновича Лугового. Казалось, вот оно – дно. И тут снизу постучал генерал Золотов… А теперь еще и эта парочка…

Путину пришлось выступить в роли директора цирка-шапито и организовать это клоунское шоу, поскольку другого выхода просто не было. Есть обвиняемые в покушении на убийство, совершенное способом, особо опасным для жизни многих граждан другой страны. Есть их фото, паспорта, выданные Россией, и отпечатки пальцев. Этим двум гюльчатаям в любом случае надо было открывать личики. Их готовили неделю. Наконец, Путин на всю страну скомандовал: "Боширов-Петров – два шага вперед!". Люди подневольные, служба есть служба.

Потея с непривычки и повторяя про себя, как перед экзаменом, слова про эти дурацкие достопримечательности, #бошировипетров# набрали номер мобильного телефона Симоньян, который, как сама Симоньян объяснила, "знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта". Кстати, а кто еще, кроме курьеров, входит в это местоимение "все"? Я – точно не вхожу. Уверен что среди моих знакомых журналистов таких тоже немного. #Бошировипетров#, судя по легенде, не цветочные курьеры и даже не журналисты. Откуда у "предпринимателей средней руки" оказался личный мобильник руководителя медийного холдинга, стоящего весьма высоко в иерархии путинской России?

Еще более забавно утверждение Боширова о том, что он до всей этой истории никогда не слышал фамилию Скрипаля. Вот что пишет Маргарита Симоньян в своем блоге о причинах, по которым эта парочка выбрала именно ее для своего "выхода в свет": "Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, так как, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же, по их словам, доверяют". В эфирах Симоньян фамилия Скрипаль упоминается 17 раз. Это не считая упоминания в ее соцсетях…

Вообще, в этом тандеме "Боширов" - самый яркий. Его "Солсберецкий собор" (так "Боширов" обозвал Солсберийский собор Девы Марии) стал мемом. Равно как и фамилия "Монбланк", которую "Боширов" присвоил высочайшей вершине Европы.

Эту парочку нельзя было предъявлять публике. Так же как и их, извиняюсь за выражение, "легенду". В соответствии с которой, два "предпринимателя средней руки" приехали в Англию на три дня для того, чтобы "оторваться в Лондоне" и сняли дешевый одноместный номер на двоих. Вместо того, чтобы "отрываться в Лондоне" они два дня тратят на две поездки в Солсбери ради того, чтобы посмотреть на "шпиль высотой 123 метра" и "самые старые часы, которые до сих пор идут". Это из объяснения "Боширова", который наморщив лоб вспоминал две цитаты из Википедии, которые он смог вызубрить.

То, что вожделенный шпиль и часы находятся в одной стороне от вокзала, на который прибыли #бошировипетров#, а дом Скрипаля, рядом с которым их зафиксировали камеры – в прямо противоположной можно убедиться, глядя на карту.

Нестерпимая тяга к прекрасному, стремление во что бы то ни стало увидеть "Солсберецкий собор", насладиться размером шпиля и древностью часов, которую продемонстрировали #бошировипетров# сравнима с самоотверженностью лосося, идущего на нерест и готовых погибнуть сразу после достижения вожделенного нерестилища. То, что они дважды ездили из Лондона, где так и не исполнилось их намерение "оторваться", в заветный Солсбери, #бошировипетров# объясняют "снежным коллапсом", который им помешал. Беда в том, что снег в Солсбери, действительно, был, но он был накануне приезда этой парочки, а когда они приехали, снег уже убрали.

Никаких "предпринимателей" "Боширова" и "Петрова" в ЕГРЮЛе нет. Петровых, понятное дело много. А вот Боширов не упоминается ни как учредитель, ни как менеджер. У этих людей нет профилей в социальных сетях, что крайне странно для предпринимателей, торгующих спортивным питанием и занимающихся фитнесс-тренингом. И то и другое предполагает агрессивный маркетинг.

Понятно, почему Путин поручил именно Симоньян процедуру предъявления миру отравителей. Мало кто смог бы с таким бесстыдством выполнить столь позорное поручение. Их диалоги изумительны:

- Вы работаете в ГРУ?

- А вы?

- Я нет.

- И мы нет.

В Древнем Риме, в средневековье и во времена Сталина действовал постулат "признание – царица доказательств". Симоньян, выполняя особое поручение Путина, воплотила в жизнь иной принцип: "непризнание – исчерпывающее доказательство невиновности".

- У вас были с собой отравляющие вещества?

- Нет.

- Вы везли с собой духи Nina Ricci?

- Нет, а зачем духи нормальным мужикам?

У путинского фашизма много отличий от предшествующих режимов такого же типа. Одно из них - обилие недоумков во всех сферах. Сталин и Гитлер создали страшные социальные конструкции, порождающие ад на земле. Путин создал систему, в которой из каждой щели вылезают клоуны и корчат дурацкие рожи. И вот то, что нами правят клоуны и недоумки, особенно противно.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru