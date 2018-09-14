В Латвии повысят «минималку» строителям: на 350 евро выше, чем у всех остальных 14.09.2018, 16:43

Строительные организации готовы заключить генеральное соглашение.

В Латвии треть работников строительной отрасли официально получает даже меньше 430 евро – минимальной зарплаты в Латвии. С принятием нового закона всем строительным организациям придется соблюдать принятые правила – не меньше 780 евро «на бумаге» или 560 евро «на руки», пишет lsm.lv.

Так борются с зарплатами «в конвертах» и защищают права работников. Правда, теперь сверхурочные оплатят только на 50% больше – но строители останутся в плюсе. Например, если человек проработал месяц на минимальную зарплату и получил сверхурочные, то он получит «чистыми» всего 430 евро. Теперь даже с 50% переплатой выйдет 720 евро.

Чтобы принять такой документ нужны подписи компаний, которые представляют не меньше 50% оборота строительного бизнеса в Латвии. Кворум уже собран.

Минимальная зарплата строителей составит 780 евро лишь к декабрю 2019 года из-за механизма принятия поправок к законам в Латвии. Сначала сейм внесет поправки в закон о труде, потом генеральное соглашение опубликуют в официальном Latvijas Vēstnesis, а вступит в силу оно ещё через полгода.

Такие же соглашения хотят заключить охранные фирмы и компании общепита (от дорогих ресторанов до школьных столовых). Проекты соглашений они представят к ноябрю.