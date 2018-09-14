Когда в Минск привезут новые iPhone и сколько они будут стоить 2 14.09.2018, 16:50

iPhone Xs (слева) и iPhone Xs Max

Фото: Getty Images

На самую «бюджетную» модель iPhone XR среднестатистическому белорусу придется работать как минимум 54 дня.

21 сентября в странах «первой волны» начнутся продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max. В Беларуси официально аппараты появятся позже, но перекупщики обещают привезти их в Минск вместе с мировым стартом продаж. Tut.by поговорил с некоторыми продавцами и узнали, за сколько они готовы отдать аппараты самым нетерпеливым покупателям.

В Европе (в частности — в Германии) цена начальной модификации iPhone Xs на 64 ГБ составляет 1149 евро, 256 ГБ — 1319 евро, 512 ГБ — 1549 евро. За увеличенный iPhone Xs Max в версиях с таким же объемом памяти просят соответственно 1249, 1419 и 1649 евро.

Один из продавцов обещает привезти iPhone Xs (64 ГБ) и iPhone Xs Max (64 ГБ) в корпусах золотого цвета в Минск 22 сентября, но просит задаток в 50 долларов. Смартфоны соответственно оцениваются в 4100 и 4600 рублей (1639 и 1839 евро).

Другой продавец готов привезти один iPhone Xs (64 ГБ) и один iPhone Xs Max (64 ГБ) в Минск уже 21 сентября. Ориентировочная цена — 1700 и 2000 евро (соответственно 4250 и 5000 рублей) за старшую и младшую модель. В еще одном предложении говорится о наценке в 200−300 евро к оригинальным ценам смартфонов, отдать аппараты покупателям готовы 21−22 сентября.

В последнем из найденных нами на данный момент предложений сказано, что смартфоны привезут в Минск 21 сентября. Новый iPhone Xs на 64, 256 и 512 ГБ оценивается в 1700, 1950 и 2250 евро (4251, 4876 и 5627 рублей). Большой iPhone Xs Max стоит дороже — соответственно в 1850, 2150 и 2500 евро за версии с тем же объемом памяти (4626, 5376 и 6252 рублей).

Напомним: 12 сентября Apple представила три новых смартфона. Первые два (iPhone Xs и Xs Max) — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюймов, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.

Третья новинка — iPhone Xr. Это немного упрощенный смартфон с IPS-дисплеем на 6,1 дюйма, который лишили технологии 3D Touch (измеряет силу нажатия на панель). В аппарате также используется одинарная основная камера, зато процессор — Apple A12 Bionic. Его продажи начнутся 26 октября.