закрыть
14 сентября 2018, пятница, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Яцек Чапутович: Польша хочет, чтобы Литва была энергетически независимой от РФ

  • 14.09.2018, 16:55
Яцек Чапутович

Польша и Литва выступают совместно против проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Польское радио".

Чапутович, среди прочего, отметил, что Польша и Литва выступают совместно против проекта газопровода "Северный поток-2".

"Мы будем совместно координировать политику в отношении этого в Европейском Союзе", - отметил глава МИД Польши. Он добавил, что отношения между Польшей и Литвой улучшаются.

По его словам, Литва является важным союзником для Польши, а хорошие отношения сохраняются на высоком уровне. Страны совместно поддерживают, в частности, увеличение присутствия войск США на востоке Европы.

Польский дипломат также напомнил, что Польшу и Литву объединяют общие инфраструктурные проекты: строительство транспортных сообщений Via Carpatia, Via Baltica и Rail Baltica.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что Польша является стратегическим и очень важным соседом, а польско-литовские отношения становятся все более активными на разных уровнях. Также он пообещал, что Вильнюс не поддержит возможные санкции против Польши. Кроме того, Линкявичюс подчеркнул важность для польско-литовского диалога меньшинств и решения их проблем.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось
Режим Лукашенко – это недоразумение, которое затянулось Андрей Санников
С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру
Сайт «Хартия-97» уже объединяет оппозиционеров по всему миру Аркадий Бабченко