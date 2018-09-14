Яцек Чапутович: Польша хочет, чтобы Литва была энергетически независимой от РФ 14.09.2018, 16:55

Яцек Чапутович

Польша и Литва выступают совместно против проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Польское радио".

Чапутович, среди прочего, отметил, что Польша и Литва выступают совместно против проекта газопровода "Северный поток-2".

"Мы будем совместно координировать политику в отношении этого в Европейском Союзе", - отметил глава МИД Польши. Он добавил, что отношения между Польшей и Литвой улучшаются.

По его словам, Литва является важным союзником для Польши, а хорошие отношения сохраняются на высоком уровне. Страны совместно поддерживают, в частности, увеличение присутствия войск США на востоке Европы.

Польский дипломат также напомнил, что Польшу и Литву объединяют общие инфраструктурные проекты: строительство транспортных сообщений Via Carpatia, Via Baltica и Rail Baltica.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что Польша является стратегическим и очень важным соседом, а польско-литовские отношения становятся все более активными на разных уровнях. Также он пообещал, что Вильнюс не поддержит возможные санкции против Польши. Кроме того, Линкявичюс подчеркнул важность для польско-литовского диалога меньшинств и решения их проблем.