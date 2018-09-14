Владимир Волчков: Технически у наших ребят хватает средств, чтобы быть опасными для россиян 1 14.09.2018, 17:10

Владимир Волчков

Сегодня пройдут два первых одиночных матча Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков оценил шансы белорусов в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против команды России.

— Вы знаете, Кубок Дэвиса — это такое классное мероприятие, в котором спортсмены имеют возможность реализовать свой потенциал, показать своё отношение к стране, потому что, конечно, здесь не те призовые, которые есть на личных турнирах. Что я могу сказать: то, что я увидел за эти дни — спортсмены готовы. Технически у них хватает средств, чтобы быть опасными для россиян. Ребята хорошо знакомы друг с другом: где-то тренировались вместе, где-то играли какие-то матчи. Поэтому разница, которая существует на бумаге, она фактически может быть стерта такими важными компонентами, как воля и ум. Это теннисная тактика. Будем смотреть, наблюдать. Мне интересно посмотреть эволюцию наших ребят за год — я, откровенно говоря, уже около года не видел "вживую" на матчах ни Илью, ни Егора, поэтому интересно будет посмотреть, как они реализуют какие-то наработанные игровые схемы, новые варианты подготовки.

— В матчах Кубка Дэвиса большое значение имеет корт, его покрытие. Нам покрытие в "Лужниках" подходит?

— Да. Оно идеальное во всех смыслах, потому что оно подходит как нам, так и российской команде. Это то покрытие, к которому очень хорошо адаптированы все игроки, что должно привести к очень высокому уровню игры. Это здорово, потому что каждый матч Кубка Дэвиса, с хорошим соперником, в хороших условиях — это хороший трамплин в мастерстве, потому что не каждый раз наши ребята могут дойти до полуфиналов-финалов турниров ATP, где могут сыграть с тем же Кареном, Даниилом или Андреем. Если видеть эту ситуацию со стороны и собрать себя в кулак, то можно бороться, ввязывать в борьбу и рассчитывать на то, чтобы "дёрнуть" какое-то очко. А дальше будем смотреть, — приводит слова Волчкова tennis.by.