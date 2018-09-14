Посол США: Сделаем все, чтобы помочь Польше стать независимой в энергетической сфере 14.09.2018, 17:33

Жоржетт Мосбахер

Новый посол США в Польше выступила с первой публичной речью.

Американские инвестиции, энергетическая безопасность и военное сотрудничество будут важнейшими темами, которыми собирается заниматься в Польше новый посол США Жоржетт Мосбахер. Свои планы она представила 14 сентября на встрече в варшавской резиденции, выступая с первой публичной речью, передает «Радио Польша».

Жоржетт Мосбахер подчеркнула, что Польша является динамично развивающейся страной, и в качестве посла она будет работать над развитием экономического сотрудничества.

Дипломат также отметила, что будет содействовать большим поставкам американского сжиженного газа в Польшу. Посол США добавила, что «Польша не может зависеть от российской нефти и газа, потому что мы знаем, какое это оружие в руках России. Моя задача — заставить Америку сделать все возможное, чтобы помочь Польше стать независимой в энергетической сфере».

Поставки американского сжиженного газа в Польшу из США являются идеей президента Польши Анджея Дуды, поддержанной президентом США Дональдом Трампом.

Жоржетт Мосбахер напомнила об опыте сотрудничества спецслужб Польши и США в феврале 2017 года: «Хакеры атаковали серверы польской Комиссии по финансовому надзору. ФБР утверждает, что это была одна из самых серьезных атак, связанных с информационной безопасностью в Польше. Да пусть будет известно, что тесное сотрудничество между американскими и польскими спецслужбами, вероятно, предотвратило кражу миллиардов долларов и привело к суду над хакерами из Северной Кореи, подозреваемых в совершении этого нападения. Знайте, что ваши и наши правоохранительные органы работают круглосуточно».

Посол Жоржетт Мосбахер также подчеркнула, что будет следить за дальнейшим развитием военного сотрудничества между двумя странами. До сих пор Соединенные Штаты направили около 6000 солдат в Польшу и другие государства Центральной Европы в ответ на действия России в Украине.