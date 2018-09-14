Генпрокуратура отменила аукцион на право аренды кинотеатра «Победа» 1 14.09.2018, 17:40

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Генпрокуратура рассказала, почему потребовала отменить аукцион.

Сегодня в Минском городском центре недвижимости отменили аукцион на право аренды кинотеатра «Победа» в связи с предписанием Генпрокуратуры. Ведомство прокомментировало tut.by обстоятельства случившегося.

Генеральная прокуратура подтвердила, что вынесла предписание КУП «Минская спадчина», в котором потребовала снять с аукциона о продаже права аренды помещений здания кинотеатра «Победа». Основание — нарушение законодательства о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия.

В частности, произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями.

— В целях сохранения культурного наследия, предупреждения возможного имущественного ущерба государственным и частным интересам прокуратура приняла меры реагирования. Безусловное исполнение охранных обязательств взято на контроль, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Минском городском центре недвижимости должен был пройти аукцион на право аренды кинотеатра «Победа». Как выяснилось на месте, КУП «Минская спадчина» попросила снять с аукциона право аренды кинотеатра и объекта общепита в нем в связи с предписанием Генпрокуратуры. Деньги заявителям вернут.

С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Минской спадчине», которая и выставила объект на аукцион на право аренды.

Начальная цена права заключения договора — 1 344,18 рубля. Срок аренды — 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию.

Новый арендатор должен был финансово поучаствовать в реконструкции — произвести за свой счет (без последующей компенсации) следующие работы:

— разработку технологической части проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20 века, согласует ее с арендодателем;

— закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;

— закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости — установит кондиционирование, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;

— профинансирует установку наружной рекламы;

— оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.