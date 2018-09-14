Еврокомиссия рассматривает пути укрепления евро 14.09.2018, 17:46

Евро является второй резервной валютой мира, однако в Еврокомиссии уже ищут пути усиления ее веса.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент «Европейской правды».

«Евро уже является основной резервной валютой мира, точнее - второй резервной валютой. Однако это не предел. Как вы знаете, на прошлой неделе мы приняли документ, который ставит задачу увеличить вес евро в мировой торговле. Теперь мы будем искать пути для реализации этой цели», - заявил он.

«Поэтому если вы спрашиваете, будем ли мы увеличивать вес евро, то ответ будет – да», - резюмировал Домбровскис.