РПЦ сделала шаг к разрыву отношений с Константинопольским патриархатом 22 14.09.2018, 18:05

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РПЦ прекратила участие в работе структур под председательством Константинополя.

РПЦ прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Как сообщает ТАСС, решение принято Синодом РПЦ в пятницу, 14 сентября.