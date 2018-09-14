РПЦ сделала шаг к разрыву отношений с Константинопольским патриархатом

РПЦ сделала шаг к разрыву отношений с Константинопольским патриархатом22
- 14.09.2018, 18:05
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РПЦ прекратила участие в работе структур под председательством Константинополя.
РПЦ прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений.
Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.
Как сообщает ТАСС, решение принято Синодом РПЦ в пятницу, 14 сентября.